¿Cuántas horas de arresto y cuál es la multa para franeleros en CDMX?

Se acabó el negocio de apartar lugares en la calle. Con 53 votos a favor, el Congreso de la Ciudad de México aprobó una reforma a la Ley de Justicia Cívica que endurece las sanciones contra franeleros —también conocidos como viene-viene— que bloqueen la vía pública para “cuidar” coches o cobrar por estacionamiento.

Se aprobó una reforma para la Ley de Justicia Cívica/X |

Hasta 36 horas de arresto… sin escapatoria

A partir de esta reforma, quien sea sorprendido apartando lugares, impidiendo el paso o exigiendo dinero por vigilar autos, podrá ser sancionado con entre 25 y 36 horas de arresto inconmutable, es decir: no se podrá pagar multa ni cambiar la sanción por trabajo comunitario.

“El espacio público es del pueblo y lo que es del pueblo no se cobra ni se aparta”, sentenció el diputado Pedro Haces, de Morena, al presentar la propuesta impulsada por la jefa de Gobierno Clara Brugada.

Estas escenas son muy comunes en toda la CDMX/X|

¿Y si no lo arrestan? También hay multa

Aunque el castigo prioritario será el arresto, actualmente las multas por estas conductas van de 2 mil 375 a 3 mil 300 pesos, o bien 12 a 18 horas de trabajo comunitario. Pero con la entrada en vigor de esta nueva disposición, las sanciones se volverán más duras y directas.

¿Qué conductas serán castigadas?

El nuevo artículo 28 Bis deja muy claro a quién va dirigida la ley. Estas son las acciones que se sancionarán:

Apartar lugares con botes, piedras, cubetas u objetos





Impedir que otros se estacionen en la vía pública





Cobrar por cuidar, lavar o vigilar autos





Usar el espacio público con fines lucrativos





Apartar un lugar para estacionarse también será castigado/X |

¿Y ahora qué pasará con los franeleros?

No todo es castigo. El Gobierno de la CDMX informó que ofrecerá capacitación laboral y apoyo a proyectos productivos, a través de las secretarías del Trabajo (STyFE) y de Desarrollo Económico (Sedeco), para quienes dejen esta actividad.

Entra en vigor pronto

La reforma entrará en vigor 30 días después de su publicación en la Gaceta Oficial, así que más vale correr la voz: quien aparte lugar, podría acabar en el torito.

