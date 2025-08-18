El Malilla anuncia su primer concierto en el Palacio de los Deportes en 2026: fechas y boletos

El fenómeno del reguetón mexicano, El Malilla, confirmó que dará su primer gran concierto en solitario en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México. La presentación se llevará a cabo el 13 de febrero de 2026, en el marco de la gira de su más reciente producción “Tú Maliante Bebé”, un show que promete marcar un antes y un después en su carrera.

El Palacio de los Deportes, con capacidad para 20 mil personas, recibirá por primera vez a El Malilla.

Fechas de venta de boletos

Los boletos estarán disponibles en tres etapas:

El ascenso de El Malilla

Detrás del alias El Malilla se encuentra Fernando Hernández Flores, también conocido como “El Chamako de Valle”. Con apenas unos años en la industria, se ha consolidado como uno de los referentes del reguetón mexa.

En sus propias palabras, su más reciente EP representa “un nuevo cambio de reglas del perreo”, confirmando su capacidad para innovar en el género.

El intérprete ha conquistado escenarios internacionales como Coachella y el Coca-Cola Flow Fest, además de registrar más de 8 millones de oyentes mensuales en Spotify, cifra que refleja el alcance de su música.

El show tendrá una atmósfera especial al realizarse un día antes de San Valentín, lo que añade un componente emotivo para sus seguidores, conocidos como "Malibabys".

El show tendrá una atmósfera especial al realizarse un día antes de San Valentín, lo que añade un componente emotivo para sus seguidores, conocidos como “Malibabys”.

