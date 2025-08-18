CDMX aprueba custodia compartida de mascotas en casos de divorcio

El Congreso de la Ciudad de México aprobó este 18 de agosto de 2025 una reforma al Código Civil que introduce la figura de custodia compartida de mascotas en casos de divorcio. Con esta medida, las parejas que decidan separarse podrán acordar, dentro del convenio, la guarda, cuidados, visitas, manutención y atención veterinaria de sus animales de compañía.

. La votación fue unánime, con 57 votos a favor y ninguno en contra. / Pixabay |

La diputada Luis Fernanda Ledesma, impulsora de la iniciativa, destacó que esta modificación responde a una realidad social en la que cada vez más familias eligen a las mascotas como parte fundamental de su núcleo. Subrayó que “en muchos hogares las mascotas ocupan el lugar de los hijos, con lazos afectivos igual de fuertes”, lo que justificaba la urgencia de legislar en esta materia.

En caso de que no exista acuerdo entre las partes, será un juez quien determine la custodia ya sea compartida o exclusiva, siempre tomando en cuenta el bienestar del animal. La votación fue unánime, con 57 votos a favor y ninguno en contra, y la reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial de la CDMX.

El #CongresoCDMX aprobó que en casos de divorcio las mascotas puedan tener custodia compartida, garantizando su cuidado y bienestar. pic.twitter.com/BXbTKkjKWC — Congreso de la Ciudad de México (@Congreso_CdMex) August 18, 2025

Este cambio convierte a la capital en pionera a nivel nacional en el reconocimiento legal de los animales de compañía como seres sintientes, lo que marca un precedente en materia de derechos y protección hacia ellos en procesos judiciales de separación.

En caso de que no exista acuerdo entre las partes, será un juez quien determine la custodia ya sea compartida o exclusiva. / Pixabay |

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Hoy No Circula: ¿Qué autos NO circulan el martes 19 de agosto en CDMX y EDOMEX?