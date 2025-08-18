Joven paga doble boleto y se niega a ceder un asiento en el Trolebús de CDMX

Un hecho insólito se registró en la Línea 12 del Trolebús de la CDMX cuando un joven pasajero decidió pagar dos boletos: uno para él y otro para su mochila. Con este argumento, se negó a ceder el asiento que ocupaba con el objeto personal, provocando molestia entre los usuarios.

Un joven pasajero decidió pagar dos boletos: uno para él y otro para su mochila. / Captura de pantalla |

Durante la discusión, una persona que grababa la escena le reprochó: “Si tan pudiente hubieras pagado un taxi”, a lo que el joven respondió: “No estoy diciendo que sea pudiente, simplemente estoy diciendo que al acercarme a la unidad le indiqué a la conductora que iba a pagar doble pasaje”.

La tensión aumentó cuando otros pasajeros insistieron en que debía liberar el asiento, señalando que el transporte público es para todos. Una mujer incluso comentó en tono irónico: “Ya bájate, te doy sus siete pesos”, provocando aplausos entre algunos usuarios.

|#PorSiNoTeEnteraste

Esta persona pagó pasaje doble en el #Trolebús de #CDMX para poner su mochila e ir más cómodos. Se negó a ceder el asiento cuando usuarios lo enfrentaron... ¿Quien tiene la razón?

📹redes sociales… pic.twitter.com/VtHtdbv596 — Alfredo González (@alfredolez) August 18, 2025

Ante la presión, un supervisor del Trolebús intervino para aclarar la situación. Explicó al joven que no existe ninguna norma que permita reservar un asiento pagando doble, por lo que debía liberar el espacio. Finalmente, cedió y una pasajera pudo ocuparlo.

El video del altercado se viralizó rápidamente en redes sociales, generando un debate sobre el uso correcto del transporte público y el respeto hacia los demás usuarios.

Ante la presión, un supervisor del Trolebús intervino para aclarar la situación./ Pixabay |

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Liberan a “Lord Pádel” por amparo; su esposa e hijo continuarán en prisión