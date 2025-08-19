Sheinbaum desmiente a la DEA: "No hay ningún acuerdo con ellos"

La agencia antidrogas de Estados Unidos anunció el lanzamiento de una importante “iniciativa binacional” con México para desmantelar a los “guardianes” de los cárteles que controlan los corredores de contrabando en la frontera común. Horas después, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum hizo un inusual pronunciamiento: desmintió a la DEA.

“No hay ningún acuerdo con la DEA, la DEA emite comunicado, no sabemos con base en qué. Nosotros no hemos llegado a ningún acuerdo”, dijo visiblemente molesta al iniciar su conferencia matutina del martes, tras días en los que habían proliferado las buenas palabras entre ambos países, luego del envío a Estados Unidos de 26 presos vinculados con los cárteles.

¿Qué es el "Proyecto Portero"?

Según el comunicado de la agencia estadounidense emitido la víspera, la nueva iniciativa llamada “Proyecto Portero” tiene como objetivo desmantelar a los vigilantes de los cárteles que “dirigen el flujo de fentanilo, metanfetamina y cocaína hacia Estados Unidos, al tiempo que garantizan el movimiento de armas de fuego y grandes cantidades de dinero en efectivo hacia México”.

Para ello, la DEA indicó que se puso en marcha un programa de capacitación y colaboración de varias semanas en uno de sus centros de inteligencia en la frontera sur, reuniendo a investigadores mexicanos con agentes de la ley, fiscales, funcionarios de defensa y miembros de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos.

México sí participa en un taller, pero sin acuerdo formal

Sheinbaum reconoció que sí hay policías mexicanos de la Secretaría de Seguridad federal capacitándose en un taller en Texas, pero subrayó que “no hay nada más” y aseguró que “no sabemos por qué emitieron este comunicado en materia de seguridad”.

Agregó que “lo único que hay con el gobierno de Estados Unidos es un acuerdo que lleva varios meses trabajándose... que ya está listo con el Departamento de Estado”, en referencia a un pacto del que no se han dado detalles, que todavía está por firmarse, y que comenzó a hablarse tras las más recientes amenazas arancelarias de Donald Trump y del acuerdo de fines de julio para detener el alza de gravámenes durante 90 días, con miras a un acuerdo global.

El gobierno de EE. UU. guarda silencio

La embajada estadounidense en México no respondió de manera inmediata a una solicitud de comentarios sobre el entredicho.

Según la DEA, el “Proyecto Portero” está coordinado por el grupo de trabajo del Departamento de Seguridad Nacional estadounidense, que incluye a fuerzas del orden y funcionarios de inteligencia, defensa y fiscalía.

Washington: “Operaremos codo con codo con México”

Terrance Cole, administrador de la agencia y recién nombrado director de la policía de emergencia de Washington, declaró que esta iniciativa muestra "cómo lucharemos: planificando y operando codo con codo con nuestros socios mexicanos y aportando toda la fuerza del gobierno de Estados Unidos”.

