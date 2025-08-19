Julio César 'N' ya está en penal de máxima seguridad de México tras ser deportado por EE.UU.

El boxeador mexicano Julio César ‘N’ ya estaría preso en un penal de máxima seguridad de México, luego de ser deportado desde Estados Unidos, donde fue detenido el pasado 2 de julio por los presuntos delitos de delincuencia organizada, tráfico de armas y explosivos, así como por sus supuestos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

La detención del Júnior fue confirmada por el Gobierno de México/X|

Fue el reportero de nota roja Carlos Jiménez quien publicó en su cuenta de X que el hijo de la leyenda del boxeo mexicano, Julio César Chávez, llegó a territorio mexicano la madrugada del martes 19 de agosto, siendo de inmediato recluido en una cárcel de Hermosillo, Sonora.

“El hijo de la leyenda @Jcchavez115 llegó de EEUU y fue encerrado esta madrugada en un penal federal de Sonora. Agentes de @FGRMexico lo ingresaron al CEFERESO 11, en Hermosillo”, se lee en el mensaje del periodista.

Esto fue confirmado por el Gobierno de México mediante el Registro Nacional de Detenciones, que proporciona la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en donde se detalla que la detención fue hecha por elementos de la Policía Federal Ministerial a las 11:53 AM del lunes 18 de agosto de 2025.

El boxeador mexicano tuvo su última pelea el pasado 28 de junio ante Jake Paul/IG: @jakepaul|

¿De qué se le acusa a Julio César 'N'?

Julio César ‘N’ fue detenido en California, Estados Unidos, el pasado 2 de julio, apenas unos días después de haber sostenido una pelea contra Jake Paul.

Fueron elementos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) quienes realizaron la detención, atendiendo una orden de aprehensión girada por la Fiscalía General de la República (FGR), vigente desde 2023.

El púgil se le acusa de varios delitos y vínculos con el Cártel de Sinaloa/X |

A raíz de ello, se comenzó el proceso de deportación, acusando al boxeador de los presuntos delitos de:

Delincuencia organizada





Tráfico de armas





Tráfico de explosivos





Además, se le vincula con el Cártel de Sinaloa, organización que ha sido calificada como Organización Terrorista Extranjera (OTE) por el Gobierno de Estados Unidos.

