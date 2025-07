¿Julio César Chávez Jr. tuvo ruptura con su esposa? Frida Muñoz aclara rumores

Julio César Chávez Jr. vive uno de los momentos más complicados dentro de su vida luego de ser detenido por la policía de Estados Unidos por presuntos vínculos con el Cartel de Sinaloa después de la pelea contra Jake Paul.

Tras lo acontecido circuló el rumor de una supuesta separación del Júnior con su actual esposa Frida Muñoz; sin embargo, la propia esposa aclaró lo que se rumoraba.

“Que triste que algunos medios inventen historias sin el menor respeto por la verdad ni por las familias solo por obtener views. No señora, no tengo otra pareja. Y no, nadie me va a “arreglar papeles” porque soy ciudadana estadounidense desde que nací”, comentó la pareja del boxeador en redes sociales.

Frida Muñoz desmintió a Mhoni Vidente quien resaltó que tendría otra pareja: “En lugar de buscar clicks debería buscar la verdad. La mentira tiene patas cortas…y la verdad siempre prevalece”, resaltó tras lo dicho por la astrologa.

¿Quién es Frida Muñoz?

Frida Muñoz es la actual pareja de Julio César Chávez Jr. y madre de Frida Sofia, niña que nació de su relación con Édgar Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán, pero que lamentablemente fue asesinato hace algunos años.

Cabe mencionar, que el propio boxeador mexicano resaltó que trataba como a su propia hija a la menor, que su actual esposa tuvo con el hijo de Guzmán Loera, mismo que detalló su cercanía con Ovidio Guzmán, tío de Frida Sofía.

