¡Orgulloso! Julio César Chávez reaccionó a la derrota de su hijo ante Jake Paul

Julio César Chávez Jr. regresó al cuadrilátero tras casi un año de ausencia, en un combate ante Jake Paul. 'El Junior' tuvo un combate complicado ante el estadounidense, pelea que terminó por perder por decisión unánime.

Las reacciones de fanáticos, expertos y muchos más, no se hicieron esperar, aunque la más esperada fue la del padre del boxeador mexicano, Julio César Chávez. 'El Gran Campeón Mexicano' habló sobre la derrota de su hijo en FightHype, del cual se mostró orgulloso por su gran resurgimiento profesional, sin embargo, aseguró que regaló la pelea en los primeros rounds.

La leyenda | AP|

"Me siento orgulloso la verdad, porque después de venir de unos años tan difíciles tan complicados, subirse al ring, pues a vencer esos demonios, me siento contento y orgulloso, porque dio una buena pelea. No perdió la pelea, regaló la pelea, los primeros rounds, porque los últimos rounds los ganó mi hijo, eso que quede bien claro", aseguró 'El César del Boxeo'.

Pese a la derrota, para la leyenda del boxeo mexicano, lo más importante fue la superación de las adiciones de su hijo. "Pero lo principal es que está limpio de salud, está limpio él y pues es el principio del renacer, ¿me entiendes? Tantos años con esa adicción y volver a un ring, después de dos años, yo felicito a mi hijo."

La pelea | AP|

¿Qué sigue para Chávez Jr.?

Tras la derrota, la opción de retiro es viable para Julio César, pues en una conferencia previa al combate contra Jake Paul, habló sobre eso. El hijo de la leyenda mexicana aseguró en conferencia de prensa con DAZN, que en caso de perder ante el boxeador estadounidense, el retiro definitivo era una opción.

La pelea | AP|

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SAÚL CANELO ÁLVAREZ, SOBRE SU PELEA EN FIN DE SEMANA PATRIO: "ES UNA RESPONSABILIDAD MUY GRANDE"