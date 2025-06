Una de las promesas del deporte que no quiso brillar es el hijo de la máxima leyenda del boxeo mexicano. Julio César Chávez Junior por años despertó la expectativa de ser siquiera la mitad de lo bueno que fue su padre, sin embargo, todo quedó en la nada.

Una vez más, Chávez Jr. no pudo ser digno del apellido y cayó en su pelea de exhibición contra el creador de contenido Jake Paul, dejando el legado tirado en el piso ante los ojos del mundo.

Anuncio de la victoria de Jake Paul I X:@DAZN

Pese a sus tropiezos y caídas, Julio César Chávez no ha dejado de alentar a su hijo para salir adelante y este sábado fue la prueba de ello, con el ídolo mexicano en el Honda Center, acompañando a su hijo.

Desafortunadamente, las mismas cámaras se encargaron de filmar la decepción del César del Boxeo al ver la pobre desempeño de su Junior, pues el excampeón mundial fue visto agachando la mirada y frotando en múltiples ocasiones el rostro en señal de frustración.

Julio César Chávez en la peela de su Hijo i RÉCORD

Julio César Chávez Jr. cayó en el cuadrilátero y ya suma siete derrotas en su carrera deportiva, aunque esta fue la pelea que lo trajo de vuelta al boxeo, en la que se vio superado por un Jake Paul más ágil.

Julio Cesar Chavez Sr. is NOT happy 👀



🎟️ Buy Jake Paul vs Chavez Jr NOW - link in bio #PaulChavez x #RamirezDorticos | Live NOW Exclusively on DAZN | @MostVpromotions | @GoldenBoyBoxing pic.twitter.com/P0Zb8bMdA8

— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) June 29, 2025