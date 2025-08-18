¡A un paso de Turquía! Edson Alvarez está muy cerca de llegar a un acuerdo con Fenerbahce

Cada vez más cerca de un acuerdo. Tras haberse quedado los 90 minutos en la banca el último partido del West Ham, Edson Álvarez ya se acerca a un nuevo equipo. De acuerdo con reportes, el volante mexicano estaría solo a detalles de unirse al Fenerbahce de Turquía.

De acuerdo con reportes, el 'Machin' ya no entra en planes de los Hammers por lo que su salida es inminente. Sin embargo, varios equipos habían mostrado interés por ficharlo, entre ellos se encontraba el Mónaco, el Ajax (exequipo del mexicano) y el Fenerbahce.

Dejaría al West Ham | X

Inician las negociaciones

Tras meses de incertidumbre, parece que el futuro de Edson empieza a tomar forma. Según reveló Fabrizio Romano, periodista especializado en deportes, el acuerdo entre Edson Álvarez y el equipo turco comandado por José Mourinho, está muy cerca de concretarse.

La misma fuente reveló que, en las últimas horas, el Fenerbahce empezó las negociaciones con el West Ham sobre un acuerdo de cesión con opción a compra. El acuerdo se da gracias a que el jugador está muy interesado en unirse al cuadro turco.

Las negociaciones van muy avanzadas | X

Equipo con torneos europeos

La llegada al Fenerbahce podría beneficiar a ambos lados pues, por un lado, el equipo se reforzaría con un gran volante defensivo, mientras que del lado del mexicano, sería una buena oportunidad para tener continuidad rumbo al mundial así como el poder disputar partidos en competencias europeas.

En caso de que el acuerdo se logre dar en las siguientes horas, el mexicano podría disputar su primer partido tan pronto como este miércoles en el juego de Playoffs de la Champions League ante Benfica. Sino, podría jugar en Liga ante Kocaelispor.

Podría jugar competencias europeas | X

