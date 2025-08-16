Bundesliga abre las puertas a Edson Álvarez: “Sería un placer tenerlo en Alemania”

Edson Álvarez es uno de los nombres del momento. Su futuro en el West Ham United no está claro y muchos medios lo sitúan ya fuera de Inglaterra.

Edson cambió de rumbo

Aprovechando que RÉCORD tiene hoy la oportunidad de vivir la Supercopa Alemana Franz Beckenbauer en directo en Stuttgart, tuvimos la ocasión de hablar con el CEO Internacional de la Bundesliga, Peer Naubert, al que le preguntamos sobre la posibilidad de traer a un jugador mexicano a una Bundesliga donde antes triunfaron otros jugadores de nuestro país como Chicharito, Pavel Pardo o Ricardo Osorio, estos dos últimos, campeones de la última liga alemana que conquistó el equipo de la ciudad donde nos encontramos, Stuttgart.

“El verano pasado, algún equipo de la Bundesliga estuvo muy cerca de traer a Edson Álvarez antes de que firmara por el West Ham, y desafortunadamente se fue para Londres y no vino para Alemania. Fue una pena, porque siempre es un placer tener a futbolistas mexicanos en nuestra liga y ojalá en el futuro venga alguno importante. En el caso de Édson Álvarez, por supuesto que le daríamos la bienvenida si fichara este año por un club alemán”.

Los mexicanos en Alemania

El CEO Internacional de la liga alemana también nos comentó que el mercado mexicano es uno de los prioritarios para la Bundesliga, tanto en el punto de vista deportivo como comercial. No olvidemos que, por ejemplo, Pavel Pardo, es actualmente embajador oficial de la Bundesliga por su exitoso pasado en el Stuttgart.

La Supercopa de Alemania se juega este sábado en el Mercedez Benz Stadium entre Stuttgart y Bayern Múnich, lo que significará el inicio de la temporada para ambos conjuntos.

