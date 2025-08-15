Genoa golea a Vincenza en Coppa Italia con Johan Vásquez como capitán

Genoa le ha pasado por encima a un equipo dos categorías más abajo de la suya en la Coppa Italia, el Vincenza. Con una actuación como titular y capitán de Johan Vásquez, su equipo se ha llevado la contundente victoria con la que avanzan de ronda en el torneo copero.
Dominio genovés de principio a fin
Genoa tomó la ventaja rumbo al final de la primera parte, específicamente al minuto 40, cuando el argentino Valentín Carboni mandó a guardar el esférico otorgándole la ventaja a los locales. Tan solo unos minutos después, al 45+1', Genoa aumentó la ventaja con una pequeña intervención de Johan Vásquez, ya que aunque la segunda anotación fue autogol, el mexicano estaba tan solo unos centímetros detrás de Benassai, quien fue el desafortunado autor del gol en contra.
La segunda parte también fue toda únicamente de un equipo, pues al minuto 54, Nicolae Stanciu aprovechó un rebote dentro del área para 'colgar del techo de la portería' su remate, concretando la goleada de los locales. Cerca del minuto 68, los visitantes encontraron una jugada en la que generaron un poco de peligro, sin tener éxito alguno.
Victoria y pase de ronda
Otros de los equipos que se han clasificado a la siguiente ronda son Empoli, quienes se han metido vía penales después de empatar ante Reggiana 1-1; Sassuolo, después de vencer 1-0 a Catanzaro y Lecce, quienes de igual forma por la mínima se han clasificado venciendo a Juve Stabia.
El siguiente encuentro de los genoveses será ya en la Serie A, enfrentando a otro de los clasificados de ronda, Lecce, el próximo 23 de agosto.
