Presidente de Peñarol acusa a Racing por lesionar ‘adrede’ a uno de sus jugadores

La emoción y adrenalina por la Copa Libertadores comienza a intensificarse en los clubes. Con los Octavos de Final arrancando, ningún club quiere quedarse fuera de esta contienda, no importa cuales sean las vías para lograrlo.

Hincha del Peñarol | @OficialCAP

Esto no es la Champions

Durante el juego de ida de los Octavos de Final entre Peñarol y Racing, se suscitó una polémica jugada, en ella, Leo Fernandez (ex Toluca), conducir el balón medio campo, hasta que un mediocampista de Racing le proporcione una tremenda patada sin razón alguna.

Tras el impacto, Leo cayó de inmediato al suelo y tuvo que ser sustituido. Ante esta situación, el presidente del equipo de Peñarol, Ignacio Ruglio, aseguró que el golpe fue adrede y peor aún, con toda las intenciones de lastimar a su mejor jugador, aunque también amenazó con realizar lo mismo en el juego de vuelta.

“Fueron inteligentes en lastimar a Leo, rotando. Creo que ya estaba planificado. Es la Copa, nosotros también pegamos a la par. El que llore de eso es porque no conoce la Copa. Si no te gusta, andá a jugar la Champions", declaró el presidente en TYC Sports.

Ignacio Ruglio | @RuglioDelCAP

Poca confianza en que Leo pueda volver

Tras el impacto, el jugador uruguayo tuvo que ser retirado del campo, ahora un par de días después, se sabe que Fernández sufre una distensión de ligamentos, por lo que su regreso se siente lejano de cara a la vuelta de los Octavos de Final.

“Lo que ocurrió es que Nazareno Colombo impactó en su rodilla derecha y no pudo seguir jugando. No fue una infracción grave, pero le generó al volante ofensivo una distensión de ligamentos”, declaró el presidente.

La vuelta de los Octavos de Final de la Copa libertadores, está programada para jugarse la próxima semana, es decir, el próximo martes 19 de agosto a las 18:00 (hora ceno de México).

Lesión de Leo Fernández | CAPTURA DE PANTALLA

