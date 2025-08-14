Universitario vs Palmeiras EN VIVO Copa Libertadores Octavos de Final Ida

El Estadio Monumental de Lima será el escenario donde Universitario de Deportes intenta escribir una de las páginas más gloriosas de su historia reciente. Quince años han pasado desde la última vez que el cuadro crema alcanzó los Octavos de Final de la CONMEBOL Libertadores, y la misión ahora es romper barreras: dejar atrás el recuerdo amargo de 2010, cuando fueron eliminados por Sao Paulo en penales, y dar el golpe frente a un peso pesado como Palmeiras. El equipo merengue, único representante peruano en la competencia, sabe que esta es una oportunidad que no puede dejar escapar.

La actualidad de Universitario alimenta la ilusión de sus hinchas. Viene de un triunfo ajustado pero valioso por 1-0 ante Sport, con gol de Jairo Concha, que le permitió seguir en la cima del Torneo Clausura con 13 puntos, empatado con Sporting Cristal. El invicto de cuatro victorias y un empate en este certamen local respalda el optimismo, aunque el reto internacional es de otra magnitud. La presión de la hinchada se mezcla con la esperanza de que el Monumental sea una fortaleza imposible de vulnerar.

Palmeiras llega con credenciales de favorito, pero atravesando turbulencias internas. Su victoria 2-1 sobre Ceará en la fecha 19 del Brasileirao lo mantiene en el tercer puesto, pero la eliminación reciente tanto en el Mundial de Clubes como en la Copa de Brasil ha encendido la furia de sus aficionados, que claman por la salida del técnico. La serie contra Universitario se presenta como una prueba no solo futbolística, sino también emocional, en un momento en el que el club paulista necesita recuperar confianza.

El antecedente más reciente entre ambos no es un buen recuerdo para los cremas: aquella derrota 6-0 en Brasil por la fase de grupos, que sentenció su eliminación. Sin embargo, el fútbol siempre ofrece revanchas. Esta vez, con el aliento de su gente y la motivación de un sueño que lleva más de una década esperando, Universitario quiere demostrar que en Lima también se pueden derribar gigantes.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ESTUDIANTES DERROTA 1-0 A CERRO PORTEÑO EN OCTAVOS DE LIBERTADORES