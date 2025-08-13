¡Pega el Mengao! Flamengo derrota a Internacional en el Octavos de Final de la Copa Libertadores

Con un gol de Bruno Henrique a los 28 minutos, Flamengo superó el miércoles 1-0 a Internacional en el partido de Ida de los Octavos de Final de la Copa Libertadores.

El equipo carioca dominó la posesión durante todo el encuentro realizado en el estadio Maracaná, de Río de Janeiro, pero sólo pudo romper el empate en un saque de esquina cobrado por Luiz Araújo, que Bruno Henrique remató de cabeza al fondo de las redes.

Ambos equipos, dos de los seis brasileños que aún están en carrera por el título, volverán a enfrentarse el domingo por el campeonato brasileño en Porto Alegre antes de disputar el choque de vuelta el próximo miércoles, también en el estadio Beira Río.

Flamengo, tricampeón de la Libertadores, puso en la cancha a varias de las figuras con las que se reforzó, con una inversión superior a 40 millones de dólares, para intentar reeditar la corona que consiguió por última vez en 2022.

El entrenador del Mengao, Filipe Luis, incluyó en su alineación a Emerson Royal, proveniente del Milan, Samuel Lino, exjugador del Atlético de Madrid, y Jorginho, que llegó desde el Arsenal.

Con el apoyo de más de 68.000 aficionados, Flamengo tuvo 73% de posesión en el primer tiempo, pero anotó apenas en una acción a balón parado que aprovechó Bruno Henrique, máximo artillero en la edición de 2019.

En el entretiempo, Emerson Royal fue sustituido por Guillermo Varela tras sufrir una lesión en el tobillo izquierdo.

Y en el complemento, Internacional intentó adelantar sus líneas y generó su primer disparo al arco a los 58 minutos con un cabezazo de Juninho a la salida de un córner.

Tras un lapso de letargo, Flamengo reactivó su ataque con el ingreso de Everton Cebolinha y el volante Jorge Carrascal, que se sumó recientemente desde el Dínamo de Moscú.

Sergio Rochet evitó una nueva caída de su valla con una parada decisiva ante un tiro de Luiz Araújo a dos minutos del final.

