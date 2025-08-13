Garnacho condiciona al Manchester United para agilizar su salida al Chelsea

Mucho se habló en los últimos días de la salida del extremo argentino, Alejandro Garnacho, de Manchester United para convertirse en refuerzo del Chelsea, sin embargo, en las últimas horas se reveló lo que podría ser el último factor que impulse su salida.

Garnacho en Manchester I @ManUtd_Es

Chelsea si o si

Según diversas fuentes cercanas al club, el jugador argentino y otros tres compañeros, pidieron al United salir del equipo poco después de caer en la final de la Europa League, sin embargo, el caso de Garnacho es distinto, ya que es el único al que el club le puso trabas a su salida.

Gracias a un post en la red social, X, de Fabrizio Romano, Garnacho le puso un ultimátum a los Red Devils, donde estipula que si no se concretaba su salida a Stamford Bridge, se quedaría en el club pero sin jugar en los próximos seis meses.

Entrenamiento del Manchester United I @ManUtd_Es

Pese a que nada de esto está confirmado, hay una variable que condiciona que esto haya sucedido, pues el traspaso de Garnacho lleva tiempo sin definirse pese a que el equipo del Chelsea ya tiene un acuerdo de palabra.

Los Blues buscan si o si a Alejandro y este solo quiere salir con ellos, por lo que el Manchester tendrá que aceptar la oferta que presente el campeón del Mundial de Clubes y así consumar este traspaso de verano en la Premier League.

Chelsea campeón del Mundial de Clubes I @ChelseaFC

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿Grupo Pachuca en problemas? FIFA prohibirá cesiones entre clubes