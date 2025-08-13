“No hay nada igual”: Joan García luego de su registro en el Barcelona

La novela de los registros que involucró al Barcelona, Ter Stegen y La Liga, terminó. Gracias a la decisión de la liga en autorizar el registro del portero Joan García debido a la lesión del capitán culé, el portero proveniente del Espanyol, fue registrado do de manera oficial con el club, situación que dejó felices a todas las partes aparentemente.

Joan García en Barcelona I @FCBarcelona

‘El club de verdad me quería’

Ante el anuncio de su registro, el ahora nuevo portero del Barca, comentó durante una entrevista al medio, MundoDeportivo, sentirse cuidado y con confianza en el Barcelona, además de asegurar que el club siempre le transmitió tranquilidad en el tema del registro.

“No he sufrido, al final yo cuando firmé ya sabía lo que había. Estaba y estoy dispuesto a afrontarlo y estoy tranquilo. He estado tranquilo todo este tiempo y sigo estándolo. Es lo que me transmiten, tranquilidad, que todo va a salir bien y yo tengo confianza en ellos", declaró Joan.

García en entrenamiento con Barcelona I @FCBarcelona

Con su registro, el nuevo portero del Barcelona, se dio la oportunidad de reconocer el proyecto deportivo que tiene el Barca, halagando el plantel y al equipo en general, además de confesar que el proyecto fue uno de los principales factores para elegir al club antes que otras ofertas.

“Sí es verdad que había interés de otros equipos, pero al final no había ninguno como lo que me ofrecía el Barça a nivel deportivo y a nivel de lo que tienen formado, del equipo que tienen, joven, con posibilidades de ganarlo todo. No había ninguno y en ese sentido no tuve dudas”.

"Sobre todo el proyecto que hay, el equipo que hay, tan joven, con tanta calidad. Y me hicieron sentir que me querían de verdad. Hicieron una apuesta económica importante que seguramente muchos equipos no habrían hecho. Entonces sentí que me querían de verdad, que era una apuesta que hacían con mucha decisión", concluyó.

Se espera que Joan tenga su debut en La Liga en la primera fecha del calendario, es decir, el próximo sábado 16 de agosto cuando el Barcelona visite al R.C.D. Mallorca en el Campo de fútbol de Son Moix.

García en sesión de fotos I @FCBarcelona

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Director ejecutivo de la Premier League aseguró que no habrá juegos de liga en el extranjero