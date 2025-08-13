LaLiga aprueba al Barcelona para inscribir a Joan García por la lesión de Ter Stegen

Con una novela que inició con la negativa de Marc-André ter Stegen, el conjunto del Barcelona logró el permiso extraordinario de LaLiga para inscribir a Joan García. La Comisión Médica del futbol ibérico catalogó a la lesión del arquero alemán como "de larga duración", por lo que el portero de Sallent podrá ser inscrito.

Toda esta noticia la dio a conocer el conjunto blaugrana por medio de sus redes sociales y sitio oficial, en el cual agregó que la inscripción de García Pons será el día de mañana. "El FC Barcelona informa que la Comisión Médica de LaLiga ha resuelto que la lesión del jugador Marc-André ter Stegen cumple con los criterios de larga duración establecidos por la normativa vigente."

Joan García | @barcaxtra1|

De la negativa al acuerdo

La inscripción de Joan García fue posible gracias a que Marc-André ter Stegen firmó su informe médico. El arquero alemán no estuvo de acuerdo con las formas del club, por lo que comenzó una pelea que fue mediática en todos los sentidos.

Tras su negativa, su capitanía fue retirada y el cuadro Culé le abrió un expediente, cosa que terminó por ser la razón de una negociación. El jugador y el conjunto precedido por Joan Laporta llegaron a un acuerdo, lo que fue lo mejor tanto para él portero como el equipo catalán.

Ter Stegen | AP|

El fichaje de Joan García

El joven arquero español de 24 años llegó al Barcelona procedente del Espanyol, rival de la ciudad de Cataluña. Joan García Pons se unió a los de Hansi Flick con la intención de competir con Marc-André ter Stegen, Wojciech Szczęsny e Iñaki Peña.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: STUTTGART VS BAYERN MÚNICH: LA ESTRATEGIA DE HOENEß PARA GANAR LA SUPERCOPA EN CASA