Crisis en el Sevilla de Matías Almeyda: apenas tienen jugadores para completar el once titular

La llegada de Matías Almeyda al banquillo del Sevilla ha sido más que turbulenta, pues desafortunadamente, mientras más se acerca el inicio de la nueva temporada de LaLiga, más preocupado está el cuerpo técnico. Y es que entre lesiones y otros tantos problemas, el cuadro nervionense comienza a dudar en qué jugadores va a registrar de cara a la primera jornada, ya que, incluso generando tal registro, de manera oficial solamente podría tener inscritos a 12 jugadores en la plantilla.

Almeyda con problemas previos al debut en liga | X: @SevillaFC

Plantel incompleto

Sevilla tiene el límite salarial rebasado, situación por la cual le es imposible traer jugadores, además de tener otros cuantos más lesionados. El problema recae en que los días están contados, el equipo del estratega argentino tendrá que hacer su debut el domingo 17 de agosto en San Mamés, cancha del Athletic de Bilbao.

Nyland; Carmona, Marcao, Kike Salas, Pedrosa; Gudelj, Agoumé, Sow; Lukebakio, Peque e Isaac son los jugadores completamente disponibles para el partido ante los rojiblancos este domingo, sumado a la presencia de Juanlu dentro de los suplentes, además de los chicos que puedan sumarse de parte del equipo filial.

Almeyda dirigiendo un entrenamiento con su plantel corto | X: @SevillaFC

Dudas e incertidumbre en Nervión

El paso de los días solo deja más nerviosos a los miembros del cuerpo técnico de Almeyda, pues por ahora cuentan con que antes de llegar la cita de la primera prueba del torneo liguero no se lesione nadie más, para poder presentar a un plantel que se aferra 'con las uñas' a un once titular con un jugador por posición.

Además de todo, el equipo también cuenta con la posibilidad de bajas en el futuro inmediato, tal como podría darse con el caso de Juanlu, quien es 'seducido' por el campeón de Italia, Napoli. Otro de los 'seducidos' es Loic Badé, quien podría abandonar el equipo en dado caso de llevar a buen puerto sus negociaciones con el Bayer Leverkusen.

Podría ser un inicio complicado para Sevilla en LaLiga | X: @SevillaFC

