¡Extrañan a Santi! Feyenoord quedó fuera de Champions tras perder contra el Fenerbahce

José Mourinho quedó a una ronda de llevar a Fenerbahce de vuelta a la Liga de Campeones por primera vez en 17 años.

El histórico club turco avanzó a la última ronda previa del máximo torneo de Europa al revertir el martes un déficit de dos goles contra el Feyenoord, dirigido por Robin van Persie, imponiéndose 5-2.

Feyenoord quedó eliminado | @Feyenoord|

Fenerbahce venía de perder 2-1 en Holanda la semana pasada y se complicó más atrás en el partido de vuelta de la tercera ronda cuando el defensor Tsuyoshi Watanabe adelantó a Feyenoord a los 41 minutos.

El equipo de Mourinho reaccionó rápidamente con dos goles antes del descanso. El segundo fue obra del delantero colombiano Jhon Durán, cedido por una temporada del club saudí Al Nassr— en camino a la victoria.

Fenerbahce celebra la victoria | @Fenerbahce|

Fenerbahce sentenció una victoria 6-4 en el marcador global de la eliminatoria.

El cuadro turco recibirá a Benfica o Niza en el partido de ida de la ronda de playoffs la próxima semana, jugándose una plaza en la lucrativa fase de liga de 36 equipos. Benfica enfrentaba más tarde al visitante Niza.

Mourinho acerca a su equipo a la Champions League | @Fenerbahce|