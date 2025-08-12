Santiago Giménez traza la meta para la temporada con el AC Milan: "Quiero ganar el Scudetto"

La temporada de la Serie A está cerca de comenzar, y con el tiempo encima, Santiago Giménez ha trazado el objetivo que quiere lograr en esta campaña con el AC Milan.

“No prometo nada, pero quiero ganar el Scudetto con el AC Milan. La llegada de Modric, que ha ganado tantos títulos, sin duda nos motivará. Hay un ambiente diferente en Milanello que en los últimos meses, y se siente genial”, comentó Santiago Giménez en entrevista con Sky Sports

Giménez quiere ser campeón con el Milan | AP|

Sobre la posibilidad de que pueda llegar un nuevo delantero al cuadro rossonero, el atacante mexicano aseguró que eso no representa un problema pues, para él, cuanto más grande y competitiva sea la plantilla, mejor.

“¿Me preocupa la llegada de otro delantero? No, al contrario. Sería una alegría y una satisfacción. Cuanto más grande y competitiva sea la plantilla, más creceremos. Trabajaré para marcar muchos goles”, aseveró Santiago Gimenez.

