Donnarumma se despide de PSG y reitera que no fue su decisión salir del equipo

Llegó la hora de la despedida en París. Previo a que el monarca francés, PSG, se enfrente a Tottenham en la Supercopa de la UEFA, el arquero Gianluigi Donnarumma confirmó que no continuará con el actual campeón de Champions League.

Tras quedar fuera de la convocatoria de Luis Enrique, y en medio de rumores que lo vinculan con con Manchester City ante la posible salida de Ederson, el jugador se despidió de los fans parisinos por medio de una carta en redes sociales. "Jugar en este club y vivir en esta ciudad ha sido un inmenso honor", escribió.

Donnarumma se va tras ser campeón de Champions | AP

Donnarumma señala que no fue su decisión

En el texto, el portero italiano aseguró que en todo momento, desde su llegada en 2021 procedente de AC Milan. "Para los fans especiales de París. Desde el primer día que llegué, lo di todo, dentro y fuera de la cancha, para ganarme mi lugar y defender la portería del Paris Saint-Germain".

Además, aseguró que no estuvo en sus manos decidir su futuro en el club. "Lamentablemente, alguien ha decidido que ya no puedo formar parte del grupo ni contribuir al éxito del equipo. Estoy decepcionado y desanimado".

Donnarumma confirmó su salida de PSG | AP

¿Habrá despedida para Donnarumma?

Después del encuentro de este miércoles 13 ante los Spurs en el Bluenergy Stadium, PSG visitará a Nantes en la Jornada 1 de la Ligue 1 el próximo domingo 17. Será hasta el viernes 22 que se presente en el Parque de los Príncipes, cuando reciba a Angers SCO, por lo que parece difícil que el guardameta tenga una última presentación ante su afición.

"Espero tener la oportunidad de mirar a los ojos a la afición del Parque de los Príncipes una vez más y despedirme como se debe. Si eso no sucede, quiero que sepan que su apoyo y cariño significan mucho para mí, y nunca lo olvidaré. Siempre llevaré conmigo el recuerdo de todas las emociones, las noches mágicas y de ustedes, que me hicieron sentir como en casa", señaló.

Así se despidió Donnarumma de los fans | CAPTURA