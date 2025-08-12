¡Oficial! Jack Grealish dejará a Manchester City y tendrá nuevo reto en Premier League

Everton completó el fichaje a préstamo de Jack Grealish procedente del Manchester City. El internacional inglés de 29 años pasará la Temporada 2025/26 con los Blues y vestirá la camiseta número 18, anunció el club por medio de un comunicado.

"Estoy encantado de haber fichado por el Everton. Es algo enorme para mí, sinceramente. Es un gran club, con una afición estupenda", declaró el ganador en serie con tres títulos de la Premier League. "En cuanto hablé con el entrenador, supe que solo había un sitio al que quería ir".

"En las redes sociales, me han inundado los mensajes de la afición del Everton, así que también está esa faceta, y esa es otra razón por la que elegí el Everton", añadió el jugador.

Grealish fue presentado oficialmente con Everton | evertonfc.com

Tercer equipo de la Premier League para Grealish

Grealish, nacido en Birmingham, se formó en las filas del Aston Villa y, después de un período de préstamo en el Notts County, hizo su debut en el primer equipo con el club de su infancia a los 18 años.

Se convirtió en un jugador clave para Villa y ayudó al club a ascender a la Premier League en 2019, antes de unirse al Manchester City por una tarifa de transferencia récord británica en el verano de 2021: 117.5 millones de euros.

Además de disfrutar de una etapa repleta de trofeos en el Etihad Stadium, Grealish también ha sido internacional con la Selección de Inglaterra en 39 ocasiones hasta la fecha y fue parte del equipo de los Tres Leones, junto con el portero de los Blues, Jordan Pickford, quien terminó subcampeón en la retrasada Eurocopa 2020.

Grealish buscará retomar su mejor nivel | evertonfc.com

Admiración por Wayne Rooney

Grealish, ahora el número 18 del Everton para la próxima temporada, reveló una razón especial detrás de su elección. "Había otros números, pero mis dos jugadores ingleses favoritos son Wayne Rooney y Paul Gascoigne, y sé que ambos usaron el número 18 aquí".

"Así que, en cuanto supe que el trato estaba cerrado, miré y el número 18 estaba libre, así que era perfecto para mí y era el único número que iba a tomar a partir de ese momento. Hablé con Wayne antes de venir y le comenté lo del número 18, ¡así que espero que él también esté contento!", finalizó.

Grealish eligió el dorsal 18 | evertonfc.com