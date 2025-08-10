¡Insólito! Greenwood hace entrada temeraria y rival le rompe la playera

Momento insólito se vivió en el amistoso internacional entre Olympique de Marsella y el Aston Villa de cara al inicio de sus respectivas ligas, el conjunto francés se impuso 3-1; sin embargo, eso no fue lo más destacado.

Y es que, en los últimos minutos se desató una trifulca entre ambos equipos derivado por una entrada temeraria de Mason Greenwood sobre Amadou Onana, mismo que se levantó y le reclamó lo sucedido en el minuto 87.

Greenwood l X:lachaise_y13796

Onana no pasó más allá de hacerse sentir sobre el atacante inglés, pero de la nada llegó Tyrone Mings de manera desafiante quien fue directamente con el jugador del Olympique de Marsella y lo agarró del cuello del jersey por varios segundos.

Entre los jalones y el cúmulo de futbolistas terminaron avanzando unos centímetros con sujeción que terminó por romperle toda la camiseta dejando en evidencia su temperamento y su accionar con estas situaciones.

Agarrón de Mings l X:krobea_010

No es la primera vez

No es la primera vez que sucede algo similar con el defensor inglés, Tyrone Mings, quien hace algunos años atrás también defendiendo los colores del Aston Villa protagonizó un momento similar con Cristiano Ronaldo en el Manchester United.

Marsella se quedó con la victoria

Olympique de Marsella quien recientemente se ha lucido con el regreso de Aubameyang se quedó con la victoria en el Vélodrome con contundente 3-1 donde el gabonés fue la figura con doblete y se declaran listos para iniciar la temporada en la Ligue 1.

Auba l X:OM_Oficciel

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿PARTIDO DE WATERPOLO? NECAXA LANZA BURLA POR JUEGO CON ENCHARCAMIENTOS EN CU ANTE PUMAS

