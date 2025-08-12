David Coote, ex árbitro de la Liga Premier, recibe 8 semanas de sanción por insultos a Klopp

El ex árbitro de la Premier League, David Coote, fue suspendido por ocho semanas y tendrá que participar en un programa educativo presencial por hacer comentarios ofensivos sobre Jürgen Klopp en un video privado que terminó circulando ampliamente en las redes sociales, lo que provocó el despido del colegiado.

Coote admitió un cargo de la federación inglesa de fútbol por actuar "de manera inapropiada" y/o usar "palabras abusivas y/o insultantes" en un video grabado alrededor de julio de 2020.

El silbante fue sancionado por sus comentarios sobre Klopp | CAPTURA

El motivo de la sanción a Coote

Dos videos, aparentemente filmados con un teléfono, circularon en las redes sociales y parecían mostrar a Coote dando su opinión personal sobre el Liverpool y Klopp, el ex técnico del club, cuando fue preguntado por un hombre no identificado.

Coote utiliza un exabrupto para referirse a Liverpool y un término despectivo para Klopp, diciendo que no le gustaba el entrenador alemán porque era "arrogante" y "me acusó de mentir" después de un partido.

El cargo de la FA incluía una alegación de que las acciones de Coote constituían una "infracción agravada" de las reglas porque "incluían una referencia —ya sea expresa o implícita— a la nacionalidad".

Coote hizo comentarios despectivos sobre el extécnico de los Reds | AP

Una comisión reguladora independiente anunció el martes que había impuesto las nuevas sanciones a Coote tras una audiencia. Coote fue inicialmente suspendido por su conducta y luego despedido en diciembre porque su posición fue considerada "insostenible" por el cuerpo de árbitros del fútbol inglés tras una investigación sobre su conducta.

Otros escándalos del árbitro

Coote también fue investigado por la FA tras alegaciones en el periódico británico The Sun de que discutió con un aficionado la posibilidad de mostrar una tarjeta amarilla a un jugador en un partido. El ex árbitro negó cualquier irregularidad y la FA dijo en junio que no se presentaron cargos en relación con esa investigación.

Por separado, la UEFA lanzó una investigación sobre Coote tras un video, nuevamente publicado por The Sun, que supuestamente lo mostraba usando cocaína durante la Eurocopa de 2024.

No es el único escándalo en el historial de Coote | CAPTURA