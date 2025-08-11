Premier League: ¿Cuándo se inaugura la temporada 2025-26 y cuáles son los partidos?

Diecinueve equipos se alistan para intentar quitarle la corona a Liverpool
Rafael Trujillo Alarcón
| 2025-08-11
Arranca el futbol inglés
|
X
| 11 Ago, 2025

La Premier League está de regreso tras casi tres meses sin actividad. Luego del duelo entre Crystal Palace y Liverpool en la Community Shield, el futbol inglés se prepara para una nueva temporada en la que 19 equipos buscarán destronar a los Reds, actuales campeones.

Liverpool llega como el monarca defensor y, en la segunda temporada de Arne Slot como entrenador, intentará conseguir dos títulos consecutivos por primera vez desde 1982–83 y 1983–84. La coronación del club la campaña pasada puso fin a la racha de cuatro títulos al hilo del Manchester City.

Llegan como campeón defensor | AP

Entre los principales contendientes se encuentran Arsenal, Manchester City, Chelsea y Newcastle, quienes completaron el Top 5 del curso anterior. Por su parte, Tottenham, Manchester United, Fulham —con el mexicano Raúl Jiménez— y Everton buscarán dejar atrás un año irregular para pelear puestos europeos.

En tanto, los recién ascendidos Leeds United, Burnley y Sunderland no sólo intentarán asegurar la permanencia, sino también soñar con un lugar en la mitad superior de la tabla.

20 equipos se alistan para la nueva temporada | X

Fecha de inicio y partido inaugural de la Premier League 2025-26

La temporada iniciará oficialmente este viernes 15 de agosto con el partido inaugural en Anfield: Liverpool vs Bournemouth, a las 13:00 horas (tiempo del centro de México).

Además, la primera jornada presentará enfrentamientos de alto calibre, como Manchester United vs Arsenal, Aston Villa vs Newcastle y Chelsea vs Crystal Palace.

El torneo arranca este fin de semana | X

Partidos de la jornada 1 de la Premier League 2025-26

Viernes 15 de agosto

  • Liverpool vs Bournemouth

Sábado 16 de agosto

  • Aston Villa vs Newcastle
  • Brighton vs Fulham
  • Sunderland vs West Ham
  • Tottenham vs Burnley
  • Wolverhampton vs Manchester City

Domingo 17 de agosto

  • Chelsea vs Crystal Palace
  • Nottingham Forest vs rival por definir
  • Arsenal vs Manchester United
  • Leeds United vs Everton

