Premier League: ¿Cuándo se inaugura la temporada 2025-26 y cuáles son los partidos?

La Premier League está de regreso tras casi tres meses sin actividad. Luego del duelo entre Crystal Palace y Liverpool en la Community Shield, el futbol inglés se prepara para una nueva temporada en la que 19 equipos buscarán destronar a los Reds, actuales campeones.
Liverpool llega como el monarca defensor y, en la segunda temporada de Arne Slot como entrenador, intentará conseguir dos títulos consecutivos por primera vez desde 1982–83 y 1983–84. La coronación del club la campaña pasada puso fin a la racha de cuatro títulos al hilo del Manchester City.
Entre los principales contendientes se encuentran Arsenal, Manchester City, Chelsea y Newcastle, quienes completaron el Top 5 del curso anterior. Por su parte, Tottenham, Manchester United, Fulham —con el mexicano Raúl Jiménez— y Everton buscarán dejar atrás un año irregular para pelear puestos europeos.
En tanto, los recién ascendidos Leeds United, Burnley y Sunderland no sólo intentarán asegurar la permanencia, sino también soñar con un lugar en la mitad superior de la tabla.
Fecha de inicio y partido inaugural de la Premier League 2025-26
La temporada iniciará oficialmente este viernes 15 de agosto con el partido inaugural en Anfield: Liverpool vs Bournemouth, a las 13:00 horas (tiempo del centro de México).
Además, la primera jornada presentará enfrentamientos de alto calibre, como Manchester United vs Arsenal, Aston Villa vs Newcastle y Chelsea vs Crystal Palace.
Partidos de la jornada 1 de la Premier League 2025-26
Viernes 15 de agosto
Liverpool vs Bournemouth
Sábado 16 de agosto
- Aston Villa vs Newcastle
- Brighton vs Fulham
- Sunderland vs West Ham
- Tottenham vs Burnley
- Wolverhampton vs Manchester City
Domingo 17 de agosto
- Chelsea vs Crystal Palace
- Nottingham Forest vs rival por definir
- Arsenal vs Manchester United
- Leeds United vs Everton
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿Cuándo se inaugura la temporada 2025-26 de LaLiga y cuáles son los partidos?