Premier League: ¿Cuándo se inaugura la temporada 2025-26 y cuáles son los partidos?

La Premier League está de regreso tras casi tres meses sin actividad. Luego del duelo entre Crystal Palace y Liverpool en la Community Shield, el futbol inglés se prepara para una nueva temporada en la que 19 equipos buscarán destronar a los Reds, actuales campeones.

Liverpool llega como el monarca defensor y, en la segunda temporada de Arne Slot como entrenador, intentará conseguir dos títulos consecutivos por primera vez desde 1982–83 y 1983–84. La coronación del club la campaña pasada puso fin a la racha de cuatro títulos al hilo del Manchester City.

Entre los principales contendientes se encuentran Arsenal, Manchester City, Chelsea y Newcastle, quienes completaron el Top 5 del curso anterior. Por su parte, Tottenham, Manchester United, Fulham —con el mexicano Raúl Jiménez— y Everton buscarán dejar atrás un año irregular para pelear puestos europeos.

En tanto, los recién ascendidos Leeds United, Burnley y Sunderland no sólo intentarán asegurar la permanencia, sino también soñar con un lugar en la mitad superior de la tabla.

Fecha de inicio y partido inaugural de la Premier League 2025-26

La temporada iniciará oficialmente este viernes 15 de agosto con el partido inaugural en Anfield: Liverpool vs Bournemouth, a las 13:00 horas (tiempo del centro de México).

Además, la primera jornada presentará enfrentamientos de alto calibre, como Manchester United vs Arsenal, Aston Villa vs Newcastle y Chelsea vs Crystal Palace.

Partidos de la jornada 1 de la Premier League 2025-26

Viernes 15 de agosto

Liverpool vs Bournemouth

Sábado 16 de agosto

Aston Villa vs Newcastle

Brighton vs Fulham

Sunderland vs West Ham

Tottenham vs Burnley

Wolverhampton vs Manchester City

Domingo 17 de agosto

Chelsea vs Crystal Palace

Nottingham Forest vs rival por definir

Arsenal vs Manchester United

Leeds United vs Everton

