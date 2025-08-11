¿Cuándo se inaugura la temporada 2025-26 de LaLiga y cuáles son los partidos?

Inicia una nueva temporada en Europa y en LaLiga no es la excepción, Barcelona arranca la defensa de su corona en España de la mano de Hansi Flick y Lamine Yamal como figura; el conjunto Culé abrirá su debut ante Mallorca.
La campaña inicia con el encuentro entre Girona y Rayo Vallecano, viernes 15 de agosto dedicado al Sagrado Corazón de Jesús, seguido de Villarreal quien recibe al recién ascendido Real Oviedo de Pachuca y Paunovic en busca de dar la primera gran sorpresa en la Liga Española.
La jornada continúa con el Mallorca haciéndole los honores al Barça en el Son Moix, el Alavés de Mariano Diaz hará lo propio ante el también recién ascendido Levante. Real Sociedad de San Sebastián visita al Valencia, mientras que Celta de Vigo se enfrentará al Getafe.
En duelo de rojiblancos, Athletic Club de Alex Padilla recibe al Sevilla de Matías de Jésus Almeyda. El Atlético de Madrid se presenta en la casa del Espanyol y el Real Betis de Nelson Deossa ante el Elche que vuelve a primera.
Real Madrid se estrena
La primera fecha se cierra en el Santiago Bernabéu con el renovado Real Madrid de Xabi Alonso junto a sus refuerzos; Mastantuono Arnold, Huijsen y Carreras, le harán los honores al Osasuna.
¿Juego en Estados Unidos?
La RFEF (Real Federación Española de Futbol) aprobó el juego entre el Villarreal y Barcelona, juego de la Jornada 17, para disputarse en el estadio Hard Rock Stadium de Miami, Estados Unidos. Cabe mencionar que el partido se venía manejando desde hace años; pero, ahora será finalmente oficial.
Girona vs Rayo Vallecano
Villarreal vs Real Oviedo
Alavés vs Levante
Mallorca vs Barcelona
Valencia vs Real Sociedad
Celta de Vigo vs Getafe
Athletic Club vs Sevilla
Espanyol vs Atlético de Madrid
Elche vs Real Betis
Real Madrid vs Osasuna
