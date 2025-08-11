¡Al Tri! Faitelson candidatea a Carlos Acevedo para la Selección Mexicana

Carlos Acevedo registró una gran actuación bajo los tres palos en el partido entre Santos Laguna y la Chivas Rayadas del Guadalajara dentro de la fecha 4, el arquero mexicano contribuyó para la segunda victoria en el Apertura 2025.

Después del encuentro donde terminó por atajarle un penal a Alan Pulido, David Faitelson candidateó al oriundo de Torreón, Coahuila para ser el próximo guardameta del Tri a través de su cuenta de X: “Carlos Acevedo levanta la mano para la Selección Mexicana”.

Carlos Acevedo l IMAGO7

Actuación de Acevedo ante Chivas

Carlos Acevedo dio muestras de que quiere volver a su mejor nivel en el futbol mexicano, el arquero de 29 años destacó con dos atajadas claves en el encuentro y con un penal detenido para mantener su arco en cero ante Chivas.

Su actuación en la meta de Santos Laguna fue clave, de acuerdo a Sofascore la calificación del arquero fue de 8.0 siendo el jugador con mayor calificación destacada. Además de las atajadas tuvo un 44% de pases precisos, un despeje, 44 toques y 12 pases largos acertados de 33.

Santos Laguna l IMAGO7

Actuación en el Apertura 2025

Carlos Acevedo ha sido el portero titular dentro de los primeros cuatro partidos del Apertura 2025; contabiliza 5 goles en contra y dos vallas invictas, su mejor actuación ha sido ante Chivas y la peor ante Puebla con una calificación de 6.4.

Mientras que en la reciente Leagues Cup fue titular en dos de los tres juegos, por una expulsión, ante Los Ángeles Galaxy y Colorado Rapids, pese a recibir gol en ambos partidos su actuación fue aceptable superando el 7.0 de calificación.

Liga MX l IMAGO7

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡ADIÓS MÉXICO! SAMIR CAETANO FUE VENDIDO POR TIGRES AL FUTBOL ÁRABE