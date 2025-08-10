¡Adiós México! Samir Caetano fue vendido por Tigres al futbol árabe

Tigres ha logrado un nuevo negocio en el mercado de fichajes después de concretar la venta de Samir Caetano al futbol de Arabia. Con información de AS México, la transacción está cerrada después de algunas semanas de pláticas; el equipo que se queda con los servicios del jugador es Alnajmah SC.

Samir llegó a México en 2022 | Imago7

Fin de la aventura mexicana

Samir Caetano parte del futbol de México después de tres años y una estancia en dos equipos: Tigres y Mazatlán. La transferencia con el Alnajmah ronda los cuatro millones de dólares y como detalle extra, el movimiento se cerró cuando el brasileño todavía se encontraba en préstamo con los Cañoneros.

Samir además se retira del futbol mexicano con un palmarés interesante, pues en los tres años que estuvo en la Liga MX, logró llevarse tres títulos: uno de liga, un Campeón de Campeones y un Campeones Cup, todos en el 2023.

Caetano dejó a Mazatlán y posteriormente a Tigres | Imago7

Interrupción del préstamo

A pesar de que Samir se encontraba fuera de Tigres debido a su préstamo con Mazatlán, los universitarios decidieron llevar a cabo la negociación, poniendo fin a dicho préstamo, el cual duró poco más de seis meses con un total de 14 partidos.

Caetano buscará suerte en un nuevo país después de su paso por su país de origen Brasil con equipos como Flamengo, o inferiores de Audax y Fluminense; también jugó en Italia para Hellas Verona y Udinese antes de su paso por el Watford de Inglaterra.

Festejo del título del Clausura 2023 | Imago7

