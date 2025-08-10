Keylor Navas canta el himno de la UNAM en su primer partido en CU con Pumas

El arquero costarricense Keylor Navas vivió una noche especial en la Jornada 4 del Apertura 2025, cuando por fin jugó su primer partido como local en el Estadio Olímpico Universitario. Antes del duelo entre Pumas y Necaxa, el portero 'cantó' el himno de la UNAM junto a sus compañeros, en un momento que fue ovacionado por la afición auriazul.

Desde su llegada al club, Navas había disputado tres encuentros oficiales (ante Querétaro, Orlando City y Atlanta United) todos en calidad de visitante. En el partido contra Inter de Miami no pudo participar debido a una tarjeta roja. Así, el choque contra Necaxa significó su presentación oficial ante la afición universitaria, que lo recibió con una cálida bienvenida al escucharlo nombrado en la alineación inicial.

Debutó en CU | IMAGO7

Primer contacto de Keylor Navas con la afición universitaria

El guardameta tico, considerado uno de los porteros más destacados de la Liga MX por su trayectoria internacional y amplio palmarés, no dejó pasar la oportunidad de mostrar su conexión con el club. Antes del protocolo oficial de la Liga MX, Navas salió con el resto del once titular al centro de la cancha para entonar el himno de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Esta es una tradición que Pumas realiza cada vez que juega como local y en la que participan únicamente los futbolistas titulares. Aunque no está claro si Navas ya domina la letra completa, su participación encendieron los ánimos en las tribunas, reforzando el vínculo con la afición que lo esperaba desde su fichaje.

Salió al protocolo de la Liga | IMAGO7

Un debut esperado en el Olímpico Universitario

La llegada de Keylor Navas a Pumas generó altas expectativas entre los seguidores del club, quienes ven en él una figura clave para buscar el protagonismo en el torneo. Su primera aparición en CU marcó un momento simbólico para el equipo y para el propio jugador, que ahora buscará consolidarse bajo los tres palos y responder a la confianza depositada en él.

Con el respaldo de la afición y un arranque competitivo en la temporada, el portero costarricense comienza una nueva etapa en su carrera, ahora con el reto de guiar a Pumas a los primeros planos del futbol mexicano

Busca ayudar al equipo | MEXSPORT

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Keylor Navas recibe cálido recibimiento de la afición de Pumas previo a su primer partido en CU