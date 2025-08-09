Bruno Marioni sobre su llegada a Pumas: "No dudé en llegar"

Luego de dos experiencias previas en el futbol europeo, donde pasó por el Sporting de Lisboa y por equipos como el Villarreal y el Club Deportivo Tenerife, Bruno Marioni regresó al futbol argentino para jugar con Independiente, donde solo jugó 12 partidos.

Después de jugar seis meses en "El Rojo", Marioni despertó el interés de varios equipos de Liga MX, incluido el Club Universidad Nacional, siendo el proyecto que deslumbró al delantero argentino, asegurando que no dudo en venir cuando se presentó la oportunidad.

Marioni celebra un campeonato con Pumas | MEXSPORT|

"Me dicen, está la posibilidad de Pumas, a México lo traía en mi cabeza. Yo hablaba con José Luis Calderón (ex América y Atlas) y él me hablaba súper bien, ya me habían hablado de Tiburones Rojos, entonces me prestan seis meses a Pumas, a través de Arturo Elías y Hugo Sánchez", comentó el exatacante argentino para el pódcast de Yosgart Gutiérrez

Con Pumas, Marioni jugó un total de 57 partidos, fue bicampeón con el club auriazul y marcó 34 goles en cuatro torneos, tras su salida del cuadro universitario, Bruno jugó en Toluca, Pachuca, Atlas y Estudiantes Tecos, donde disputó 93 encuentros y anotó 59 dianas.

Marioni con Atlas | MEXSPORT|