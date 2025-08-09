Pumas vs Necaxa: ¿Cuándo y dónde ver EN VIVO el partido de la Liga MX?

Este domingo, Pumas y Necaxa se verán las caras en el Estadio Olímpico Universitario con la expectativa de dar un partido lleno de emociones.

La Jornada 4 del Apertura 2025 será especial para la afición auriazul, pues Keylor Navas jugará su primer encuentro en casa con su gente. El equipo de Efraín Juárez no atraviesa su mejor momento y tendrá una buena oportunidad para enderezar el camino después de haber sido eliminados en la Leagues Cup

Por otro lado, los Rayos habían mostrado buen futbol en sus primeros compromisos bajo las órdenes de Fernando Gago, pero hace unos días fueron goleados en por Orlando City y las dudas han comenzado a surgir.

Pumas marcha en la posición número 15 con apenas tres puntos tras las primera tres fechas, mientras que Necaxa se ubica en sexto puesto con cuatro unidades.

Ruvalcaba festeja su gol ante Inter Miami | IMAGO7

¿Cuándo y dónde ver el Pumas vs Necaxa?

Fecha: Domingo 10 de agosto

Horario: 18:00 horas (tiempo del centro de México)

Transmisión: Canal 5, TUDN, Vix

