¿Last Dance? Andrés Guardado revela contactos con Cruz Azul

No es ningún secreto que La Máquina tiene una de las plantillas más completas de todo el futbol mexicano y además de los fichajes que se hicieron esta ventana de transferencias, Cruz Azul tenía el deseo de dar una verdadera sorpresa este mercado y buscó el fichaje de Andrés Guardado, así lo confirmó el propio jugador.

Guardado revela interés de Cruz Azul | IMAGO7

En entrevista para el podcast ‘Por mis bolas’, Guardado confesó que la directiva de Cruz Azul se acercó a él hace apenas unas semanas atrás cuando terminó el Clausura 2025, esto con el deseo de fichar a la leyenda del futbol mexicano, sin embargo, fue el propio guardado quien no se animó a firmar con La Máquina.

“Sí se me acercó Cruz Azul en su momento, cuando recién terminó el torneo y me hablaron: ‘oye, mira, que nos interesa, vamos a hablar’. Dije ah, ok, me voy a dar un tiempo para elegir qué quiero hacer…” declaró Andrés Guardado.

Guardado dice no a Cruz Azul y confirma su retiro

Pese a que en un principio si se planteó como una posibilidad real el fichar con Cruz Azul ‘El Principito’ reveló que terminó rechazando la oferta de Cruz Azul, esto debido a que por segunda vez en su carrera ha optado por retirarse del futbol profesional.

Cruz Azul quería a Guardado previo a su retiro | IMAGO7

“…A día de hoy te puedo confirmar que estoy retirado. No lo he anunciado en mis redes, pero sí puedo decirlo”

¿Es oficial el retiro de Guardado?

Tomar la decisión de colgar los botines no es sencilla, sin embargo, André Guardado ya ha hecho oficial de nueva cuenta su retiro del futbol profesional y pese a no haber anunciado nada en sus redes sociales, parece que esta vez no habrá vuelta atrás, por lo que se cierra la puerta de ver Ha guardado en Cruz Azul o cualquier otro club.

“Sí, estoy retirado. Digo, es un secreto a voces, yo creo que mucha gente ya lo da por hecho. No he anunciado nada en mis redes ni nada, pero tiene una razón, o sea, porque ya como saben, yo me retiré en noviembre (2024) y regresé en enero (2025), ¿no? Entonces no quería que me pasara lo mismo. Entonces, dije, me voy a dar un tiempo para ver qué pasa, a ver qué surge”.

Guardado hace oficial su retiro del futbol | IMAGO7

