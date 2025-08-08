Las pifias de Kevin Mier con Cruz Azul

Después de la salida de José de Jesús Corona, portero histórico para Cruz Azul, la directiva se puso en búsqueda de poder llevar a su plantel a alguien que pudiera llenar el vacío que había dejado el mexicano, quien fue campeón con los cementeros en el 2021. Es por ello que contrataron a Kevin Mier, joven portero colombiano que llegó como refuerzo en 2024; sin embargo, el guardameta cafetalero ha tenido algunos errores que la gente ha 'condenado' para un portero de su talla.

Mier es seleccionado colombiano | Imago7

Fuera de combate ante las Águilas

La Semifinal de Vuelta del Apertura 2024 entre América y Cruz Azul, será recordada como uno de los mejores partidos en la Liguilla del futbol mexicano; sin embargo, aunque para muchos esto es algo bueno, para los cruzazulinos, en específico para Kevin Mier, ese partido no es un buen recuerdo.

Dentro de una jugada de peligro por parte de América, el portero colombiano decidió salir más allá de su área haciendo uso de su 'buen juego de pies'; no obstante, lo siguiente fue una de las equivocaciones más grandes de su carrera, pues tratando de cortar la jugada, le entregó el balón a Richard Sánchez, quien de larga distancia metió un disparo que sin mayor inconveniente se metió a la portería rival, causando uno de los errores que lograron que América avanzara a la Gran Final.

Intento de Mier por salvar uno de sus errores | Imago7

Nuevo torneo, mismos errores

Apenas en el inicio del Apertura 2025, cuando se jugaba el partido de la Jornada 2 entre Atlas y Cruz Azul, mismo que terminó con un marcador final de 3-3, Kevin Mier volvió a tener una noche de pesadilla. Primero, cuando los Rojinegros tomaron la ventaja, fue debido a que Willer Ditta retrasó un pase para el portero, quien no pudo si quiera recibir, dejando el arco libre para que 'El Mudo' Aguirre pudiera anotar.

Posteriormente, en ese mismo partido, tras un disparo bastante lejano de Matheus Doria, Kevin tuvo el que probablemente sea el peor error en su estadía con Cruz Azul, pues a pesar de no llevar mucha potencia, el balón se le fue entre los brazos, metiéndose de manera dramática al fondo de las redes.

Ditta consolando a Mier por su error | Imago7

Para completar la lista, debe de añadirse a la misma el uno de los goles que le hace Colorado Rapids en su último duelo. Mier metió un despeje sin potencia, el cual cayó directo a los pies de un rival, quien no tuvo reparo en meter un 'bombazo' vulnerando el arco de Cruz Azul por primera vez en el partido.

