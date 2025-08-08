Sergio Canales y su familia reciben amenazas de muerte en redes sociales

El futbolista español de los Rayados de Monterrey, Sergio Canales, es la nueva víctima de las desafortunadas amenazas de muerte a las figuras del futbol mexicano. Tan solo unos días después de que la denuncia de la árbitra Katia Itzel García sobre el mismo tema, es ahora la esposa del exjugador del Betis quien mostró los intimidantes mensajes.

Canales en el duelo ante Charlotte FC de la Leagues Cup | MexSport

Amenaza vía redes sociales

La esposa de Sergio Canales, Cris Llorens, por medio de sus historias de Instagram mostró los mensajes que ha recibido de parte de un usuario, dichos mensajes no hacen más que amenazar de muerte a ella y a su familia.

"Pueda ser que vos y tu marido le peguen a un muro y se maten todos hija de remil p***. Tus hijos también", se puede leer en los mensajes; sin embargo, la española también redactó algunos mensajes en la historia, describiendo sus sentir al respecto.

"No me puedo imaginar por lo que tiene que pasar una persona para desearle la muerte a otra. Justo por eso necesitamos trabajar tanto para cambiar las cosas. Por gente así, necesitamos criar una nueva generación consciente, que no se quede callada, que ponga límites, que no repita violencias. Te mando luz. Aunque no la hayas pedido, parece que la necesitas", concluyó la esposa de Canales.

La esposa del futbolista denunció mediante sus redes | Captura

La violencia en el futbol mexicano

Recientemente, además del problema que sufre Canales junto a su familia, otra de las situaciones similares a la de la familia española se dio con Katia Itzel García, la árbitra mexicana quien fue la central del partido de Leagues Cup entre Cincinnati y Rayados, el cual perdió el equipo regiomontano.

Después de ello, los aficionados de Monterrey, arremetieron de manera directa en contra de Katia, llenándola de desafortunados mensajes de muerte, los cuales ella denunció, siendo inmediatamente protegida por la FMF y la Comisión de Árbitros.

La árbitra mexicana fue afectada con mensajes de muerte | MexSport

