¡Fichajes emplumados! Carlo García y Santiago Homenchenko son nuevos jugadores de Querétaro

Los Gallos Blancos de Querétaro han reforzado a su equipo de cara a la siguiente parte del Apertura 2025; esta vez con un par de elementos extranjeros que llegan para tratar de cambiar las cosas en la plantilla de Benjamín Mora. El español Carlo García y el uruguayo Santiago Homenchenko ya entrenan con el equipo queretano.

Villarreal fue uno de los equipos del nuevo refuerzo de los Gallos | IG: @carloadriano10

2x1 en refuerzos

Con información de SuperDeportivo, se pudo saber que se dio un buen avance en las negociaciones para que finalmente ambos elementos pudieran ser fichados y, por ende, entrenar por primera vez con su nuevo equipo.

Carlo García es un jugador español de 24 años, exjugador de Villarreal, equipo con el que disputó 128 encuentros, dentro de los cuales, en su posición de mediocampista, llegó a marcar siete goles con la escuadra del 'Submarino Amarillo'.

Santiago Homenchenko por su parte, ya conoce la Liga MX de cerca, pues era jugador de los Tuzos del Pachuca; con la playera del equipo hidalguense jugó 14 ocasiones anotando únicamente un gol. El uruguayo de 21 años llega para reforzar directamente el mediocampo de los Gallos en el presente torneo.

Querétaro será el segundo equipo mexicano en la carrera de Homenchenko | MexSport

A levantar el vuelo

Querétaro de momento se encuentra en la última posición de la Liga MX, es el único equipo del presente torneo que no ha sumado ningún punto en ninguno de sus partidos.

Su último duelo en la Liga MX lo perdió ante los Pumas de Keylor Navas, luego fue eliminado de la Leagues Cup para dar paso a su próximo partido en el torneo mexicano, el cual disputará ante las Águilas del América como visitante el próximo 9 de agosto en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Benjamín Mora tiene a los Gallos como último lugar | MexSport

