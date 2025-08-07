"No hay manera": Entorno de Griezmann sobre fichaje con Rayados

No llegará. Rayados de Monterrey tiene la oportunidad de fichar a un jugador que representaría un bombazo para el futbol mexicano, tal y como fue con la llegada Sergio Ramos. Se trata de Antoine Griezmann, a quien hace algunos el club regio estaba sondeando.

Este día circuló una versión de TUDN, de que el equipo regio tenía la autorización por parte de los directivos para buscar el fichaje del francés Campeón del Mundo en Rusia 2018 e ídolo en el Atlético de Madrid. Lo anterior con la intención de cubrir la salida de Nelson Deossa, que se marchó a Real Betis y dejó libre una plaza de No Formado en México.

Griezmann sonó recientemente como refuerzo de Rayados | MEXSPORT

Griezmann no llegará a Rayados

Sin embargo, de acuerdo con Raoul 'Pollo' Ortiz aseguró que el fichaje del francés no será posible. "Pude hablar con el entorno de Griezmann sobre lo de Rayados y... se rieron. 'Que ni pregunten, no hay manera...'. Antoine sólo se plantea ir a MLS y no en esta temporada. Después de la temporada 25-26. ¿Lo imaginan con Heung Min Son y Bouanga", escribió.

Según Ortiz, Griezmann no llegará a Rayados | MEXSPORT

¿Cuánto tendría que pagar Rayados por Griezmann?

El salario que el francés percibe anualmente supera los 13 millones de dólares, de acuerdo a información de Goal. Rayados tendrá que tomar en cuenta esto para convencer a Griezmann, aunque su traspaso como tal rondaría en los 21 millones de dólares.

No obstante, de acuerdo con la información de Ortiz, incluso aunque Rayados pudiera pagar dicho monto, no hay posibilidad de contratar al 'Principito', pues el interés del futbolista no es llegar a la Liga MX. Al menos por ahora.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Playera del América, entre las 5 más bonitas del mundo

Rayados sondeó a Griezmann | MEXSPORT