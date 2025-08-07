¿Será directivo en Atlas? Andrés Guardado afirma ser 'más atlista que la actual administración'

El excapitán de la Selección Mexicana, Andrés Guardado, dejó en claro su amor por Atlas y envió un mensaje directo a la actual directiva rojinegra, asegurando que es “más atlista” que quienes hoy dirigen al club.

En entrevista para el pódcast Por mis Pelotas, Guardado reconoció que su deseo siempre fue retirarse con los Zorros, equipo en el que debutó en 2005, pero aceptó que Orlegi Sports, empresa que administra al Atlas, no lo buscó para concretar ese regreso.

Lamentó no regresara Atlas | MEXSPORT

“Nunca (buscaron su regreso). Desgraciadamente no. La verdad que me hubiera encantado retirarme en Atlas, todo el mundo lo sabe. Y lo vuelvo a repetir, lo he dicho muchas veces. Me hubiera encantado retirarme en Atlas, pero bueno, la directiva actual no lo vio así o no le interesó. Entiendo su política de a lo mejor no hacer homenajes a nadie, porque ya lo hicieron también con gente en Torreón. Y bueno, no pasa nada”, comentó.

Quiso volver a los rojinegros | MEXSPORT

Mensaje contra la directiva actual

El mediocampista aclaró que a pesar de no poder regresar al 'equipo de sus amores', no le guarda rencor a la directiva, pero sí resaltó que los equipos encargados de llevar el equipo no sienten tanto cariño por el equipo como lo hace él.

“Que no parezca como ardido, pero me considero creo más atlista que la gente que está dirigiendo hoy al Atlas, porque soy atlista de toda la vida. Ellos llegaron al Atlas hace unos años nada más, y yo sí creo que soy de los atlistas de toda la vida y seguiré siéndolo toda la vida”.

Lanzó mensaje para la directiva | MEXSPORT

Andrés Guardado debutó con Atlas en el Torneo Apertura 2005. En 2007 fue transferido al Deportivo La Coruña, iniciando una exitosa carrera en Europa que incluyó pasos por Valencia, Bayer Leverkusen, PSV Eindhoven y Real Betis. A pesar de haber pasado poco tiempo con el equipo, el exfutbolista sigue amando al club, y estos comentarios han ilusionado a los fanáticos con la posibilidad de verlo en la directiva en un futuro no lejano.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Técnico mundialista de Rusia 2018, aseguró quedarse con ganas de dirigir al América