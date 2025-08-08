Carlos Hermosillo revienta a Vicente Sánchez: "se cag* ante América"

Cruz Azul regresará a la actividad de la Liga MX tras el estrepitoso fracaso en Leagues Cup. Los dirigidos por Nicolás Larcamón no tuvieron el torneo esperado, por lo que las críticas al proyecto no se han hecho esperar.

Aunado a la derrota, La Máquina no ha tenido el funcionamiento esperado en el Apertura 2025, por lo que el nombre de Vicente Sánchez ha sonado con fuerza. Sin embargo, Carlos Hermosillo, leyenda de Cruz Azul, se encargó de destrozar al estratega uruguayo.

En Fox Sports, 'El Grandote de Cerro Azul' se encargó de mencionar uno de los episodios más oscuros de la era de Vicente Sánchez. "Estoy cansado de escuchar lo de Vicente, Vicente y Vicente, de sus partidos invicto y demás. En la Semifinal (contra América), se cagó tirándose atrás."

El paso del charrúa por Cruz Azul es sumamente recordado por el trofeo de Concachampions y el gran torneo regular que hizo. Sin embargo, su pecado fue aquella antesala ante las Águilas.

Confianza en Nicolás Larcamón

En ese mismo segmento del programa, Hermosillo habló sobre Nicolás Larcamón y le dio su confianza total con el cuadro celeste. "Han formado un buen equipo y un buen grupo. Yo creo que lo que hace Larcamón es recuperar y entender. Primero tiene que mejorar la defensa, pero tienen un gran plantel, necesidad y exigencia."

