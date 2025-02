Santos Laguna y Carlos Acevedo le regalan emotivo momento a joven aficionado

No hay fecha que no llegue y plazo que no se cumpla. Santos Laguna volvió a ganar después de cinco meses; contra Atlas el conjunto de la Comarca logró romper una mala racha y salir de la oscuridad.

Uno de los que sufrió más todas estas derrotas fue el arquero Carlos Acevedo. El guardameta Guerrero ha sido uno de los blancos de críticas, pero aún así ha logrado convertirse en un ídolo de la afición.

El club fue contactado por una madre de familia, para que su hijo pudiera conocer a su ídolo. El equipo, junto con el arquero accedieron y le regalaron una playera firmada y boletos al pequeño Matías.

Santos rompió la mala racha, le regalaron una memorable noche a su afición y un lindo recuerdo a su joven aficionado.

Próximos compromisos de Santos Laguna

Santos, con cuatro puntos, juega el próximo domingo ante Rayados de Monterrey. Los dos equipos del norte del país quieren seguir sumando para sus aspiraciones esta temporada.

