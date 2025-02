‘Tano’ Ortiz: “Decir que voy a calificar sería algo incoherente”

Santos vive una situación crítica. El conjunto dirigido por Fernando Ortiz ha tenido un torneo desastroso, pero, no es algo nuevo; el conjunto Lagunero acarrea esta mala racha desde septiembre del año pasado. Desde ese mes, el conjunto de los Guerreros no conocen lo que es la victoria.

En conferencia de prensa, después de la derrota ante Cruz Azul, Fernando ‘Tano’ Ortiz habló sobre la actualidad del equipo, afirmando que siguen trabajando, pero la moral del equipo está por los suelos.

'Tano' Ortiz | IMAGO7|

“Iba a decir algo que puede llegar a sonar loco, pero creo que fue uno de los mejores partidos que hicimos, aunque el resultado no fue lo adecuado. El primer tiempo no fue bueno, pero el segundo tiempo estuvo bien. No voy a esquivar la realidad de lo que estamos viviendo. Anímicamente estamos por el piso”, comentó Fernando Ortiz.

De igual forma, el exentrenador de Rayados y América, mencionó que considera incoherente, por no decir imposible, la clasificación del club a Fase Final.

'Tano' Ortiz | IMAGO7|

“Decir que yo voy a calificar sería algo incoherente o decir algo que por el momento es irreal. Me van a creer que esto es loco, pero en algún momento nosotros vamos a salir de esta situación”, culminó ‘Tano’.

¿Qué necesita Santos para entrar a Liguilla?

La media de puntos necesaria para entrar como último clasificado al Play-In es de 15 a 16 puntos. Es decir, el conjunto de la Comarca Lagunera necesita ganar cinco de sus siete partidos restantes y esperar una combinación de resultados.

'Tano' Ortiz | IMAGO7|

