¡Rumbo al Clausura 2026! Rayados se mantiene en forma para disputar la Copa Pacífica en Guadalajara

El mexicano Fidel Ambriz reconoce que el 2025 no fue un buen año para Rayados tras no conseguir ningún título, situación que buscarán conseguir en 2026: “Exacto. Yo creo que ya es dar vuelta a la página de lo que fue este año y, obviamente, reflexionar qué nos faltó, qué hicimos mal y también qué hicimos bien para mejorarlo. Son las dos cosas.

“Se cierra el año y la verdad es que el próximo año todos tenemos la ilusión de hacerlo de la mejor manera, de poder conseguir un título. Como bien mencionas, para esta institución ese es el objetivo que todos tenemos en mente los que pertenecemos al club y lo vamos a buscar con ansias y con todo para el 2026.”, resaltó.

Rayados l IMAGO7

¿Qué dijo sobre Sergio Ramos?

Además, agregó lo que significó tener como compañero a Sergio Ramos: “Sí, en mi caso, y yo creo que todos coincidimos en lo mismo, el haber tenido como compañero a un jugador como Sergio Ramos nos lo vamos a llevar para toda nuestra carrera y para nuestra vida. Al final de cuentas, lo que él representa y representó para el futbol es histórico, es un jugador histórico del futbol mundial.

“Agradecerle por todo lo que nos enseñó, lo que nos comentó y lo que habló con cada uno de nosotros. Yo, en lo personal, me llevo varias lecciones que espero nos sirvan a mí y a todos los demás para que el próximo año podamos hacer las cosas de la mejor manera y también para nuestra carrera.”

Liga MX l IMAGO7

Con el mundial a la vuelta de la esquina, Ambriz mencionó que se visualiza siendo parte del equipo representativo de México para esta Copa del Mundo. “Sí, en lo personal sí. Primero que nada, estar bien físicamente y no tener lesiones, si Dios quiere, este semestre.”

“Segundo, jugar la mayor cantidad de minutos y demostrar un nivel alto acorde a lo que exige la selección. Me visualizo en el Mundial, pero son pasos que tengo que seguir para que el Vasco nos considere.”

Apertura 2025 l IMAGO7

La responsabilidad

Por último, el mediocampista aclaró el por qué Rayados no ha podido ser campeón en los últimos años: “Sabemos la responsabilidad que conlleva estar tantos años sin ser campeón para una institución como Monterrey. En los últimos torneos hemos estado cerca: una final y dos eliminaciones por empate global. Tenemos que hacer énfasis en el torneo regular.”, resaltó

“Terminar en los primeros lugares te da ventajas importantes, como cerrar en casa. Son 17 finales, 17 partidos muy importantes, y no hay que restarle importancia a ninguno para cerrar en la parte alta de la tabla. Después, en la Liguilla, se puede ganar o perder, pero tenemos que mantener esa ilusión y hambre de ser campeones.”