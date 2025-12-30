¿Quién fue Francisco Barrio Terrazas? Fallece a los 75 años el histórico panista

El exgobernador de Chihuahua, Francisco Barrio Terrazas, falleció este martes a los 75 años de edad por complicaciones tras una intervención quirúrgica. La noticia fue confirmada por dirigentes del PAN y diversos militantes del partido, quienes expresaron su pesar en redes sociales.

“Lamentamos profundamente el fallecimiento de Francisco Barrio Terrazas, ex gobernador de Chihuahua y distinguido militante de Acción Nacional. Acompañamos a su familia y seres queridos en este momento de dolor. Descanse en paz”, publicó el PAN en sus cuentas oficiales.

El panista murió por complicaciones tras una cirugía / FB: @francisco.barrioterrazas

“Con tristeza y profundo respeto despedimos a Francisco Barrio Terrazas, ex gobernador de Chihuahua, panista ejemplar y referente de congruencia, valentía y amor por México. Honramos su legado y acompañamos a su familia, amistades y al pueblo de Chihuahua”, escribió Jorge Romero, dirigente nacional del PAN.

“Lamento profundamente el fallecimiento de Francisco Barrio Terrazas. Referente histórico del PAN y figura clave en la transición democrática de Chihuahua y de México. Mi solidaridad con su familia, amigos y con toda la militancia panista. Descanse en paz”, agregó Ricardo Anaya.

Miembros del PAN despidieron a uno de sus más importantes militantes / Especial

Un panista de cepa

Nacido el 25 de noviembre de 1950 en Chihuahua capital, Francisco Barrio fue contador público por la UACH y maestro en Administración de Empresas. En el ámbito privado fue empresario, director de compañías y líder empresarial en Ciudad Juárez. Fue ahí donde inició su carrera política dentro del PAN, ganando la presidencia municipal en 1983.

En 1986 fue candidato a gobernador en una elección marcada por el escándalo. El PRI declaró ganador a su contendiente, Fernando Baeza, lo que generó protestas masivas, cierres de carreteras y toma de puentes. A este periodo se le conoce como el “Verano Caliente” y marcó el inicio de la alternancia política en México.

En 1992, Barrio volvió a contender por la gubernatura y ganó con casi el 50% de los votos. Su administración se enfocó en la eficiencia, la gestión empresarial y el combate a la corrupción, con lo que se convirtió en uno de los primeros gobernadores panistas del país.

Como gobernador de Chihuahua logró el crecimiento del estado / Redes Sociales

De Chihuahua al gabinete federal

En el año 2000, tras la victoria de Vicente Fox, fue nombrado secretario de Contraloría y Desarrollo Administrativo. Ahí impulsó políticas de profesionalización del servicio público y combate a la corrupción, siendo antecedente directo de la actual Secretaría de la Función Pública.

Fue diputado federal plurinominal en 2003 y en 2009 fue designado embajador de México en Canadá, cargo que ocupó hasta 2013. Aunque hubo quienes especularon sobre una candidatura presidencial, él lo descartó en su momento.

Durante su carrera política logró importantes cargos / FB: @francisco.barrioterrazas

Prudente pero presente

En sus últimos años, Barrio mantuvo una participación más discreta en la política, aunque siguió vinculado al PAN. Fue parte del equipo de transición del gobernador Javier Corral y asesoró de forma informal a líderes panistas. Participó en la marcha de relanzamiento del PAN en noviembre de 2025.

A Francisco Barrio le sobreviven su esposa Hortensia Olivas y sus hijas Marcela, Cecilia y Adriana.

Francisco Barrio fue senador y diputado / FB: @francisco.barrioterrazas