Tylor Chase vuelve a las calles tras recibir atención psiquiátrica temporal

Tylor Chase, el actor de 36 años que interpretó a Martin Qwerly en la serie El manual de supervivencia escolar de Ned, fue visto nuevamente viviendo en las calles de Riverside, California, tras haber sido liberado de una intervención psiquiátrica temporal, reportan medios estadounidenses.

El actor conocido por “El manual de supervivencia escolar de Ned” enfrenta una recaída tras su alta médica. / RS, Nickelodeon

¿Qué sucedió con la atención médica de Tylor Chase?

Chase fue ingresado bajo una retención psiquiátrica involuntaria de 72 horas en un hospital como parte de un intento por evaluar su condición de salud mental y consumo de drogas, aunque la intervención fue mucho más breve de lo planeado.

Amigos cercanos, incluidos el actor Shaun Weiss y un residente de Riverside identificado como Jacob Harris, habían coordinado un plan para trasladarlo a un centro de desintoxicación tras la evaluación, pero Chase fue dado de alta antes de lo previsto y sin aviso a sus allegados.

La recaída de Tylor Chase resalta la dificultad de tratar problemas de adicción y salud mental. / RS

Regreso a la calle y consumo de drogas

Tras su salida del hospital, el actor fue visto nuevamente en situación de calle, en condiciones de vulnerabilidad: sin chamarra ni zapatos durante las bajas temperaturas y en presunta condición de consumo de metanfetamina incluso durante una evaluación de crisis de salud mental.

El equipo de crisis que acudió tras ser localizado determinó que su estado representaba un peligro para sí mismo, pero no fue admitido de nuevo para tratamiento.

Amigos cercanos intentaron ayudar a Chase con alojamiento y tratamiento, pero no prosperó. / RS

Intentos de ayuda y apoyo de compañeros

Varios conocidos de Chase han intentado ayudarlo a salir de su situación. El actor Daniel Curtis Lee, su excompañero de Nickelodeon, llegó a comprarle comida y rentar una habitación de hotel con la esperanza de avanzar hacia un tratamiento prolongado; sin embargo, ese plan no prosperó y Chase volvió a las calles.

Su excompañero Daniel Curtis Lee ayudó a Chase antes de que lo internaran. / @daniel_curtis_lee

Mientras tanto, Shaun Weiss ha estado en contacto con la Screen Actors Guild y autoridades locales para buscar apoyo estructurado que garantice asistencia continua a Chase y evitar que quede nuevamente sin acompañamiento tras breves internamientos.