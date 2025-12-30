SSC desplegará más de 14 mil policías en CDMX por Año Nuevo 2025

La Ciudad de México contará con un operativo especial de seguridad durante las celebraciones de fin de año 2025, con el despliegue de más de 14 mil elementos policiales, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). El objetivo es garantizar el orden público y la seguridad de habitantes y visitantes durante los festejos.

Zonas de alta afluencia y vialidades principales contarán con mayor presencia policial./ Pixabay

El dispositivo se implementará desde la tarde del martes 31 de diciembre y se mantendrá activo hasta las primeras horas del miércoles 1 de enero, periodo en el que se prevé una alta movilidad en calles, plazas y centros de reunión.

Las autoridades detallaron que el operativo incluirá la participación de policías preventivos, personal de tránsito y unidades especializadas, además del apoyo de patrullas, motocicletas y vigilancia aérea.

¿En qué zonas habrá mayor vigilancia durante Año Nuevo?

De acuerdo con la SSC, la presencia policial se reforzará en alcaldías con mayor concentración de personas, así como en zonas turísticas, corredores gastronómicos, plazas públicas y puntos donde se realicen reuniones o celebraciones por el cambio de año.

El operativo de seguridad se mantendrá activo del 31 de diciembre al 1 de enero./ SSC

También se dará prioridad a la vigilancia en vialidades primarias, accesos carreteros, estaciones de transporte público y zonas cercanas a hospitales, con el fin de agilizar la movilidad y atender cualquier eventualidad.

El operativo contempla labores preventivas para inhibir delitos como robo a transeúnte, alteraciones al orden público y accidentes viales, especialmente aquellos relacionados con el consumo de alcohol.

¿Cuál es el objetivo del operativo de la SSC?

Las autoridades señalaron que la finalidad principal del despliegue es proteger la integridad física y el patrimonio de la ciudadanía, así como mantener condiciones de seguridad durante los festejos.

Además, el personal de tránsito realizará acciones para regular la circulación, prevenir congestionamientos y atender incidentes viales, mientras que se mantendrá coordinación con servicios de emergencia y protección civil.

La SSC hizo un llamado a la población a celebrar con responsabilidad, respetar las indicaciones de las autoridades y evitar conducir bajo los efectos del alcohol, recordando que el operativo alcoholímetro se mantendrá activo.

Con este despliegue, la Ciudad de México busca cerrar el año con saldo blanco y ofrecer condiciones de seguridad durante una de las noches con mayor actividad en el espacio público.