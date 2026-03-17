Arsenal hace pesar el Emirates Stadium y elimina al Bayer Leverkusen de Champions League

Después del empate 1-1 en el partido de ida, Arsenal se impone con contundencia eliminando al Bayer Leverkusen que se quedó corto en la búsqueda de los Cuartos de Final de UEFA Champions League. Los 'Gunners' hicieron pesar el Emirates Stadium.

En el partido de Ida , el gol del Leverkusen fue por parte de Robert Andrich y Kai Havertz del Arsenal anotó por la vía de los 11 pasos para empatar el encuentro.

Declan Rice fue el anotador de uno de los goles del Arsenal l AP

Apenas al minuto 36' del primer tiempo apareció Eberechi Eze para marcar el primero gol del partido. Con este gol el marcador global se convertía en 2-1 en favor del conjunto de 'The Reds'.

Arsenal vs Bayer Leverkusen partido de Vuelta l AP

El conjunto de 'Las Aspirinas' no pudo reaccionar como lo hizo en el partido de Ida, el poderío de Arsenal se hizo presente en el medio sector y en la zona baja por donde el conjunto alemán nunca pudo pasar.

El partido transcurrió sin mucha amenaza tras el gol ejecutado por Eberechi Eze, el marcador se fue 1-0 al medio tiempo con una ventaja importante para el conjunto local.

Arsenal se enfrentará al Sporting de Lisboa en Cuartos de Final l AP

Llegó el miniuto 63' de partido y apareció Declan Rice para poner el segundo del partido. Rice hizo la anotación que sentenció al equipo alemán y clasificó a 'The Reds' a los Cuartos de Final de UEFA Champions League donde enfrentarán al Sporting de Lisboa.

Otros resultados de Octavos de Final

Real Madrid dominó y eliminó al Manchester City de Pep Guardiola, un partido donde hubo goles anulado de ambos bandos, al final la figura que se encargó de sentenciar el partido fue Vinicius Jr. quien puso el 2-1 final con global de 5-1. Ahora espera rival entre FC Barcelona y Atalanta quienes faltan de disputar el partido de Vuelta.