"Todos somos responsables de cuidarlo": Mikel Arteta sobre Max Dowman

La Premier League vibró por la presencia de un joven que tuvo un partido meteórico ante el Everton. Max Dowman ingresó para el Arsenal al minuto 74, pero lo que hizo en los últimos instantes del juego fue algo que quedó marcado en la retina y memoria de los Gunners. El joven de 16 años anotó su primer gol y rápidamente las comparaciones aparecieron, por lo que Mikel Arteta, entrenador de los londinenses, pidió "cuidarlo".

En el marco del juego de Vuelta de los Octavos de Final de la Champions League, el estratega de San Sebastián concedió una entrevista a FOX Deportes, en la que destacó la calidad de Dowman. Sin embargo, Arteta también dijo que la responsabilidad de cuidar al jugador es de todos, tanto del club como de los medios de comunicación.

"Con su ayuda (la de los medios de comunicación). Yo lo puedo proteger dentro del campo, pero al final cuando sale al campo, el ruido que eso genera en algunas partes es inhabitable. Es necesario la ayuda de todos para cuidarlo cuando esté bajo el ojo público", comentó Arteta.

Max Dowman, la joven revelación del Arsenal en duelo ante Everton | AP

Arsenal en busca de los Cuartos de Final de Champions League

El conjunto de Londres tendrá que hacer valer su condición de local ante el Bayer Leverkusen, equipo que por mucho tiempo dominó al Arsenal en la Ida de los Octavos de Final. Los dirigidos por Mikel Arteta han demostrado un futbol vertical en toda la temporada, sin embargo, ese gen perdedor de los Gunners continúa ahí.

La victoria en Premier League ante Everton servirá como un parteaguas para afrontar el duelo europeo con mayor ímpetu, aunque todo se dirá en el campo. El Arsenal y el equipo de las aspirinas se verán las caras el martes 17 de marzo, en el Emirates Stadium, en Londres.

Mikel Arteta, entrenador del Arsenal | AP

¿Cómo va la temporada del Arsenal?

Los Gunners buscarán cerrar la actual campaña de manera legendaria, con todos los títulos bajo el brazo. El equipo londinense actualmente lidera la Premier League con nueve puntos de diferencia sobre el Manchester City -con un partido de diferencia-; mientras que jugarán la Final de la Copa de la Liga de Inglaterra el siguiente fin de semana.

Además, el Arsenal buscará su pase a Cuartos de Final de Champions League por tercera campaña consecutiva. Por si fuera poco, el equipo de Mikel Arteta también buscará ganar la FA Cup, aunque antes deberán superar al Southampton en Cuartos.