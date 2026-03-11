Arsenal rescata empate con polémico penal ante Leverkusen en Champions League

Noches polémicas de Champions League. La ronda de Octavos de Final de del torneo europeo ha regalado emociones y grandes goles, pero también grandes controversias y este miércoles Arsenal fue protagonista en su empate de visitante ante Bayer Leverkusen. Con ello, volverá a casa con la serie abierta y todavía la posibilidad de pelear por Cuartos de Final.

Después de un primer tiempo en el cual los londinenses no supieron capitalizar sus oportunidades, con la oportunidad más clara un travesaño por parte de Gabriel Martinelli, el conjunto alemán salió inspirado y en el primer minuto de la segunda mitad tomó la ventaja. Robert Andrich se impuso por lo alto en tiro de esquina para poner el 1-0 que se mantuvo por casi todo el encuentro.

Robert Andrich en festejo por su gol contra Arsenal en Octavos de Final de la Champions League | AP

Sin embargo, en los minutos finales del partido, se sancionó un penal a favor del equipo de Mikel Arteta. Los ingleses no desaprovecharon la oportunidad y firmaron el 1-1 que los deja en una posición más ventajosa para el compromiso de vuelta en Londres.

Otro polémico penal en Champions League

De la misma manera que ocurrió en el compromiso de este martes entre Barcelona con Newcastle, un penal en los minutos finales condicionó el partido. Cuando Noni Madueke se marchaba dentro del área, Malik Tillman se lanzó de forma desesperada para en la barrida detener el avance. El jugador de Leverkusen no contactó el balón y tocó ligeramente por detrás al atacante de los Gunners.

Dicho contacto fue suficiente para que el silbante Umut Meler sancionara la pena máxima, decisión que el VAR validó tras la revisión. Kai Havertz no perdonó desde los once pasos y aunque Janis Blaswich adivinó la dirección del disparo, no alcanzó a desviar el esférico que se coló por debajo del brazo del arquero para sentenciar el 1-1.

Robert Andrich en su gol contra Arsenal en la Champions League | AP

Fue el primer gol de Havertz desde que regresó de la lesión muscular que le perjudicó hace un mes y primera anotación desde la Semifinal de vuelta ante Chelsea en Copa de la Liga Inglesa; tras lo cual el atacante disputó tres partidos sin anotar. Además, fue el segundo gol el alemán en el torneo de la UEFA, tercero en general en toda la temporada.

Así fue la acción de Tillman sobre Madueke que se sancionó como penal en el partido de Leverkusen contra Arsenal | AP

¿Cuándo es el partido de vuelta entre Arsenal y Leverkusen?