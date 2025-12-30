Demon Slayer llega a México en concierto: fechas, sedes y boletos para 2026

La aclamada franquicia de anime Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba llegará a los escenarios mexicanos con su espectáculo “Demon Slayer en Concierto” en 2026, ofreciendo una experiencia única que combina orquesta sinfónica en vivo con proyecciones cinematográficas de la historia que ha conquistado a millones de fans alrededor del mundo.

La experiencia combina la música original del anime con escenas proyectadas en pantalla grande. / Netflix

¿Qué es “Demon Slayer en Concierto” y qué lo hace especial?

Este espectáculo inmersivo no es un concierto tradicional: una banda de músicos en vivo interpreta la música original del anime, mientras se proyectan escenas cuidadosamente seleccionadas de la serie para transportarte al corazón de las aventuras de Tanjiro Kamado y sus compañeros.

Producido por GEA Live y RoadCo Entertainment, en colaboración con Aniplex of America, el formato busca destacar la intensidad emocional y épica que caracteriza a Demon Slayer, fusionando música y narrativa visual en una experiencia sin precedentes para los fanáticos.

Una experiencia única que une la narrativa visual de Demon Slayer con interpretación sinfónica. / Comunicación VENTIX

Fechas y lugares en México

Estas son las presentaciones confirmadas del concierto sinfónico en nuestro país:

Ciudad de México: 24 de febrero de 2026 — Auditorio Nacional .

Guadalajara (Zapopan): 1 de marzo de 2026 — Auditorio Telmex.

Los boletos ya están disponibles a través de Ticketmaster México, con precios que pueden variar según la zona del recinto.

Fans del anime podrán vivir la música de Demon Slayer en CDMX y Guadalajara con proyecciones visuales. / SEGA

¿Quiénes deben asistir y qué esperar?

Este concierto está pensado tanto para fans del anime como para amantes de la música sinfónica que quieran vivir una experiencia emocional y visualmente impactante. Con una orquesta en vivo interpretando temas icónicos del anime, acompañados de proyecciones cinematográficas en pantalla de gran formato, el evento promete una atmósfera envolvente y memorable.

GEA Live y RoadCo Entertainment producen el espectáculo musical inspirado en Demon Slayer. / SEGA