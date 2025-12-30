Prometieron nieve y no llegó: cancelan Snowland Panamá por fallas en la experiencia

El evento Snowland Panamá, anunciado como una experiencia invernal con nieve artificial, fue cancelado definitivamente por sus organizadores luego de que no se lograran las condiciones necesarias para ofrecer lo que se había promocionado y tras múltiples quejas de asistentes sobre la falta de atractivos prometidos.

Su publicidad fue generada con IA. / RS

¿Qué falló en Snowland Panamá y por qué cancelaron el evento?

Snowland Panamá, promovido como un espacio con nieve artificial, pista de hielo y actividades temáticas, no cumplió con la instalación y funcionamiento de sus principales atracciones, como la pista de hielo y los cuartos fríos para generar nieve granizada. Por ello, los organizadores decidieron cancelar el evento antes de abrir al público formalmente.

Usuarios que asistieron compartieron que el recinto era muy distinto a lo difundido en las promociones, lo que llevó a denuncias masivas en redes sociales y a la intervención de autoridades.

Las imagenes que promocionaban el evento eran creadas con inteligencia artificial. / RS

Intervención de autoridades: ¿habrá sanciones?

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO) inició una investigación tras recibir varias denuncias de consumidores por posible publicidad engañosa, pues los materiales promocionales que se compartieron en redes sociales, incluso utilizando imágenes generadas con inteligencia artificial, no reflejaban la realidad del evento.

Durante la inspección, la ACODECO evaluó si lo ofrecido coincidía con lo que se estaba instalando físicamente en la sede del evento y recabó testimonios y pruebas ante las evidencias de discrepancias entre la publicidad y la experiencia real anunciada.

La realidad de la experiencia era completamente otra. / RS

Proceso de reembolsos y respuesta de los organizadores

Los organizadores de Snowland Panamá informaron que están llevando a cabo un proceso de reembolsos para quienes adquirieron entradas, el cual se realizará de manera ordenada y personalizada. La empresa aseguró que realizó inversiones en infraestructura y contratos que documentará ante las autoridades si es necesario.

Así se veía en realidad la experiencia, de acuerdo con usuarios. / RS

Aunque la intención oficial fue ofrecer una experiencia invernal, la falta de nieve real y la discrepancia entre lo anunciado y lo instalado provocaron la decisión de cancelar el evento antes de una apertura total.